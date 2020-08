17 dode dolfijnen aangespoeld in Mauritius nabij olielek kv

26 augustus 2020

17u29

Bron: Reuters 2 Dieren Op een strand in Mauritius zijn vandaag zeventien dode dolfijnen aangespoeld. Dat bevestigt het ministerie van Visserij van het Afrikaanse eiland. Een maand geleden raakte de Japanse olietanker MV Wakashio een rif voor de kust van het eiland in de Indische Oceaan. Het olielek dat daarop volgde leidde tot een ecologische ramp in de regio.

“De dode dolfijnen hadden verscheidene wonden en bloed rond hun kaken, maar geen spoor van olie. Degenen die overleefden, zo’n tiental, leken erg moe en konden amper zwemmen”, zegt Jasvin Sok Appadu van het ministerie van Visserij.

De dode dolfijnen werden overgebracht naar een onderzoekscentrum voor een autopsie. De resultaten worden later vandaag verwacht. Een woordvoerster van de lokale milieuorganisatie Eco-Sud eist dat de resultaten van de autopsie openbaar worden gemaakt en wil dat de groep aanwezig mag zijn tijdens de autopsie “om beter te begrijpen waarom de dolfijnen gestorven zijn”. Voorlopig hebben de autoriteiten nog niet op die oproep gereageerd.



De MV Wakashio, geëxploiteerd door het Japanse bedrijf Mitsui OSK Lines, strandde op 25 juli op het rif. Ongeveer een week later begon er olie uit het wrak te lekken. Het schip brak later in tweeën, na een race tegen de klok om de nog aanwezige brandstof eruit te pompen. Er kwam minstens 1.000 ton stookolie in zee terecht, die de kusten vervuilde, inclusief beschermde gebieden met mangrovebossen. Onder andere de Mauritiusduif, een reeds kritisch bedreigde vogelsoort die enkel nog op het eiland voorkomt, loopt door de ramp nog meer risico.

Volgens de ngo Mauritius Marine Conservation Society zijn vijftien kilometer kustlijn getroffen door de olieramp en breidt de vlek zich uit richting Blue Park, een natuurgebied dat 38 verschillende soorten koraal en 78 vissoorten telt.

De totale impact van het olielek is nog niet duidelijk, zeggen wetenschappers, maar er wordt gevreesd dat het eiland en zijn economie - die grotendeels afhankelijk is van toerisme - tientallen jaren onder de ramp zal lijden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.