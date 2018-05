151 honden in beslag genomen in illegale kwekerij in Luik IVI

04 mei 2018

07u40

Bron: Belga 0 Dieren Inspecteurs van het Waalse gewest hebben gisteren 151 honden in beslag genomen in een zaak in het Luikse Pousset (Remicourt). Dat is vernomen bij de lokale overheden en minister van dierenwelzijn Carlo Di Antonio. De erkenning van de kweker-handelaar was vorig jaar al ingetrokken. De eigenares had geen vergunning meer voor haar commerciële activiteit.

De vergunning van de kweker werd in 2017 ingetrokken wegens inbreuken op het dierenwelzijn en feiten van mishandeling. In totaal 151 honden, vooral teven en puppy's, werden in beslag genomen en overgebracht naar opvangcentra.

Twintig honden werden ter plaatse gelaten. Dat zouden de gezelschapshonden van de eigenaar zijn. In 2008 werden in dezelfde zaak reeds 170 honden in beslag genomen door de politie.