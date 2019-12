15 wilde paarden koelbloedig doodgeschoten: gouden tipgever krijgt 15.000 dollar AW

20 december 2019

11u50

Bron: Washington Post 0 Dieren Vijftien wilde paarden, elk met een kogel door het hoofd geschoten, zette het immer vredige Pike County in Kentucky (VS) in één klap op zijn kop. Het ongeloof van de inwoners maakte al snel plaats voor vastberadenheid om de dierenbeul te vatten. Wie meer weet krijgt 15.000 dollar in ruil voor zijn gouden tip.

De verlaten mijnsite nabij Pike County is een pittoreske plaats met uitgestrekte velden, een plaats waar zo’n dertig wilde paarden onverstoord hun gang konden gaan. Totdat een dierenbeul daar verandering in bracht.

Megan Goble (30) – een vrijwilligster bij Dumas Rescue, een lokale dierenorganisatie - was een van de eersten die de gevelde dieren aantrof. De plaats waar ze normaal even halt hield om de prachtige paarden te bewonderen, hen over het hoofd te strelen en wat gras uit haar hand te voederen, was een slagveld geworden.

Op het groene gras lagen vijftien karkassen van volwassen paarden, waarvan er minstens twee zwanger waren. “Een bloedbad”, reageert Goble onthutst. “Moord. Er bestaat geen andere term voor.” De vrijwilligster gelooft dat de dader iemand van in de buurt moet zijn: “Als je het hier niet kent, verdwaal je”.

Onmenselijk

John Hunt, de sheriff van de regio, treedt de 30-jarige vrijwilligster bij: “Dit was een onmenselijke daad. Het lijkt wel alsof de dader niets beter te doen had dan wat paarden neer te schieten.” De sheriff is ervan overtuigd dat de beul de dieren recht in de ogen keek voordat hij hen neerschoot. “Hij was hen klaarblijkelijk aan het voederen, want een van de paarden had nog wat gras in zijn mond.”

Beloning van 15.000 dollar

Het afschuwelijke nieuws kwam al snel ter ore van de inwoners van Kentucky waarop immens veel reactie kwam. Iedereen reageerde geschokt en is extreem gemotiveerd om de dader op te sporen. De sheriff loofde onmiddellijk een beloning uit van 500 dollar, maar dankzij enkele spontane gulle bijdragen werd dat al snel 15.000 dollar. En dat bedrag zal vermoedelijk nog stijgen.

De politie heeft immers de handen in elkaar geslagen met de lokale dierenorganisatie Dumas Resue. Zij hebben een fonds opgezet waar mensen geld kunnen doneren. Dat geld gaat naar het onderzoek én de gouden tipgever die voor een doorbraak kan zorgen.

Vrijwilligster Goble is ervan overtuigd dat het grote bedrag personen zal aanzetten tot het delen van informatie. “Het was hartbrekend om te zien dat die prachtige paarden op gruwelijke wijze vermoord waren”, zegt ze. “Tegelijk is het hartverwarmend om te zien hoe iedereen helpt bij het onderzoek en de nog levende paarden een veilige thuis wil geven.”