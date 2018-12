11 asielhonden die nog voor 2019 een nieuwe thuis zoeken ttr

27 december 2018

17u18

Bron: www.adopteereendier.be 22 Dieren Elk jaar brengen duizenden dieren de feestdagen door in een van de 120 erkende dierenasielen in Vlaanderen. Verschillende honden wachten er dagen, maanden, soms zelfs al jaren op een warme thuis. De website Elk jaar brengen duizenden dieren de feestdagen door in een van de 120 erkende dierenasielen in Vlaanderen. Verschillende honden wachten er dagen, maanden, soms zelfs al jaren op een warme thuis. De website www.adopteereendier.be biedt een handig overzicht, waar alle geïnteresseerde dierenliefhebbers in kunnen grasduinen. Hieronder kunt u alvast kennismaken met elf viervoeters die nog voor 2019 een nieuw en warm mandje zoeken.

Falco: 7 jaar, reu

De 7-jarige Falco is een Beagle, die samen opgroeide met zijn broer Max. De liefde tussen de twee broers was niet bepaald groot. De twee maakten voortdurend ruzie, waardoor de baasjes de hartverscheurende keuze maakten om Falco ter adoptie af te staan. Hij is “lief en sociaal en mocht zowel binnen als buiten rondlopen van zijn vorige baasjes”, klinkt het bij dierenasiel Unco Jerry Kempen in Westerlo. Falco houdt niet van “poezen of kleine kindjes, maar wel van baasjes die veel tijd voor hem hebben en een tuin om in te ravotten”.

Lady en Lola: 10 jaar, teefjes

De 10-jarige Lady en Lola, die in dierenasiel Unco Jerry Kempen in Westerlo verblijven, zijn twee keeshondjes. De kleine hartsvriendinnen zijn een beetje angstig tijdens het wandelen. Het is noodzakelijk dat het nieuwe baasje een rustig karakter heeft, zodat Lady en Lola niet nog angstiger worden. Het dierenasiel in Westerlo schrijft op de website dat de hondjes apart geadopteerd mogen worden, maar natuurlijk zou het voor de viervoeters beter zijn om samen te blijven.

Boemby: 2 jaar, reu

De 2-jarige Boemby is een jonge lieve hond, die door zijn vorige baasjes naar VZW Dierenwereldkruis in Sint-Amands werd gebracht. Volgens de ex-eigenaars plaste Boemby vaak in huis. Artsen van het dierenziekenhuis in Merelbeke onderzochten hem en stelden geen medische problemen vast. Daarnaast was Boemby niet geliefd bij de buren, omdat hij vaak jammerde. De bruine labrador is op zoek naar een nieuw mandje en een geduldig baasje dat hem zindelijk leert worden.

Zita: leeftijd onbekend, teefje

Zita is een Hollandse herdershond, die door de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn in beslag werd genomen bij een illegale hondenfokker. Ze kende tot nog toe alleen een leven in een kennel, waardoor Zita nog veel moet leren. Het dierenasiel De Grensstreek in Rekkem is op zoek naar een rustige en sportieve eigenaar die ervaring heeft met het opvoeden van honden. De leeftijd van Zita is niet bekend.

Tasha: 5 jaar, teefje

Tasha is een 5-jarige Mechelaar die sinds haar puppytijd aan de ketting hing. Ze is bang van mensen, omdat haar vorige baasje haar slecht behandelde, zo verduidelijkt het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Het is noodzakelijk dat Tasha een nieuwe thuis krijgt waar het rustig is en waar ze zich veilig voelt. Zo kan ze op haar tempo een vertrouwensband creëren met de mensen in haar omgeving.

Nina: 1 jaar, teefje

De jonge Nina (1) is volgens Noodasiel Lommel “een speciale dame”. Ze is geboren na een romance tussen een Duitse herder en een Amerikaanse stafford. De vorige baasjes van Nina brachten haar naar het asiel in Lommel, omdat ze niet overeenkwam met de andere hond des huizes. De eerste dagen in het asiel gromde Nina uit angst, maar intussen is ze vrolijk en enthousiast. De speelse Nina kreeg niet veel training en leefde buiten, maar “omwille van haar jonge leeftijd kan ze mits de juiste begeleiding een geweldige huisgenoot worden”.

Vinnie: 10 jaar, reu

Het baasje van Vinnie raakte zwaargewond bij een verkeersongeluk. Het herstel van de man loopt niet zoals gehoopt, waardoor de 10-jarige Franse bulldog niet meer naar huis kan terugkeren. Hoewel Vinnie tien jaar oud is, is hij een actieve kerel die van spelletjes en wandelen houdt. Vinnie is op zoek naar een warme thuis, waar hij kan genieten van zijn oude dag. Momenteel verblijft hij in Noodasiel Lommel.

Boris: 5 jaar, reu

Boris heeft een moeilijke tijd achter de rug. Zijn baasje stond hem af aan Noodasiel Lommel. De 5-jarige reu vond het niet leuk in het asiel en uitte de eerste dagen zijn ongenoegen door te grommen. Al snel werd duidelijk dat het gegrom ook een medische oorzaak had. In de blaas van Boris zaten stenen, waardoor hij bloed plaste. “Bovendien vonden artsen tijdens een operatie allerlei rotzooi in zijn maag”, klinkt het. Intussen herstelt Boris goed. De bruine viervoeter is dol op knuffelen.

Jan: 1 jaar, reu

“Deze XXL-kanjer met de naam Jan, eveneens zonder vrees, is een levensgrote knuffelbeer”, zo staat op de website te lezen. Jan werd in beslag genomen en werd toegewezen aan Noodasiel Lommel. De Anatolische herdershond is een galante reu, die vriendelijk is tegen vrijwilligers en zelfs tegen de dierenarts. “Jan is graag in gezelschap, maar kan evengoed ergens rustig alleen liggen om alles te observeren.”

Karakiz: 5 jaar, teefje

De 5-jarige Karakiz, die in Dierenwereldkruis Vzw in Sint-Amands verblijft, is een Anatolische herdershond. Medewerkers van de dierenbescherming namen Karakiz in beslag, omdat haar vorige baasje haar in een echte vuilnisbelt liet leven. De speelse Karakiz rent graag in het rond. Een thuis met een grote tuin waar ze zich kan uitleven zou haar dolgelukkig maken.