106 gram pluizig plezier: Antwerpse zoo verwelkomt rode flamingo Redactie

11 juli 2018

11u12 0 Dieren In de zoo van Antwerpen is een Cubaanse rode flamingo geboren. Dat gebeurde op 28 juni. Het kuiken woog 106 gram bij de geboorte en kreeg de naam Tajo.

Met deze nieuwe aanwinst is de flamingo-familie nu met 33, al kunnen er dat nog meer worden. Er liggen op dit moment nog twee eieren in de broedmachine, waarvan er eentje ook zeker bevrucht is. Het is welgeteld 27 jaar geleden, van 1991, dat er nog een Cubaanse rode flamingo geboren is in de zoo.

De laatste jaren is de kolonie verdubbeld, onder meer door de vernieuwing van het flamingo-perk en de komst van jonge vogels uit andere dierentuinen, meldt ZOO Antwerpen in een persbericht. “Bij flamingo’s is groepsgrootte een belangrijke factor voor een geslaagde kweek. Als er te weinig dieren zijn, bouwen ze geen nesten en leggen ze dus ook geen eieren. Sinds vorig jaar zijn de vogels in de zoo geslachtsrijp en zijn ze vlijtig aan het bouwen. Vorig jaar hadden we jammer genoeg geen bevrucht ei, maar dit jaar zijn er dus twee. En daar is er nu al één van uitgekomen.”

Jongen, meisje?

Op het geslacht van Tajo is het nog even wachten. De flamingo’s zijn een symbool voor de dierentuin en zitten niet voor niets op het Flamingoplein. Dat is het stukje van ZOO Antwerpen dat sinds een paar jaar publiek toegankelijk is en waar iedereen deze zomer elke avond ook van een een ZOOmerbar en live-muziek kan genieten.