104 stukjes plastic gevonden in maag van overleden babyschildpad

07 oktober 2019

15u19

Bron: CNN 4 Dieren Medewerkers van het natuurcentrum Gumbo Limbo in Florida vonden in de maag van een jonge schildpad, die vorige week aanspoelde in Boca Raton, maar liefst 104 stukjes plastic. Artsen probeerden het sterk verzwakte dier nog te redden. Dat bleek tevergeefs, zo bericht CNN. Deze overleden babyschildpad is het zoveelste slachtoffer van het wereldwijde afvalprobleem.

Het natuurcentrum deelde op sociale media een foto waarop het overleden te dier te zien is. Naast de babyschildpad liggen de stukjes plastic die tot zijn dood hebben geleid. “Het dier was zwak en uitgemergeld toen iemand het jong vond op het strand. Nog voor ik hem grondig onderzocht, kon ik zien dat het niet goed ging met het schildpadje”, zegt Emily Mirowski, dierenartsassistente in het centrum.

Nadat het jonge dier overleed, ontdekte Mirowski dat zijn maag vol plastic zat. Variërend van ballonnen tot etiketten van plastic flessen. “Het was hartverscheurend”, zegt ze. “Babyschildpadden denken dat dit voedsel is, waardoor de plastic stukjes in hun maag terechtkomen. Het is iets wat we al jaren zien, maar het is goed dat mensen de gevolgen ervan onder ogen krijgen. Hopelijk verandert dat iets aan de bewustwording.”

“De opgegeten plastic stukjes geven de dieren een voldaan gevoel”, gaat Mirowski verder. “Daardoor eten ze niet en krijgen ze bijgevolg niet de juiste voeding binnen die ze nodig hebben om te overleven”. Volgens Mirowski zal er pas iets veranderen als mensen veel minder plastic zullen gebruiken. “We moeten niet alleen op de juiste manier recycleren. Ook het gebruik van plastic in ons dagelijks leven moet drastisch verminderen”, vindt ze.