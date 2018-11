101 orka’s en beloega’s opgesloten in Russische “walvisgevangenis” kv

06 november 2018

02u27

Bron: The Telegraph 20 Dieren In Rusland is een onderzoek ingesteld naar een faciliteit waar 11 orka’s en 90 beloega’s mogelijk illegaal worden vastgehouden. De “walvisgevangenis” bevindt zich nabij de havenstad Nachodka aan de Russische oostkust.

Activisten beweren dat de walvissen verkocht worden aan Chinese aquaria en themaparken, die bedragen tot vijf miljoen euro per orka neertellen. Momenteel telt China al 60 waterpretparken en er zijn er nog minstens twaalf in aanbouw.

Export

Nochtans mogen de dieren enkel gevangen worden voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden en loopt er al sinds 1982 een wereldwijd moratorium op de walvisvangst.



Volgens de krant Novaya Gazeta zitten sommige dieren al sinds juli opgesloten. Uit een onderzoek van de krant blijkt dat de vier bedrijven die de kooien en tanks huren tussen 2013 en 2016 dertien orka’s naar China exporteerden. De bedrijven zouden naar verluidt de toestemming gekregen hebben om dit jaar 13 orka’s te vangen. Maar de openbare aanklager van Vladivostok onderzoekt nu of deze dieren werkelijk gevangen werden voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden. Bovendien zouden de bedrijven de walvissen ook “verhuurd” hebben om zo het verbod op de verkoop te omzeilen.

Beelden

Maandag publiceerden lokale media een video waarin te zien is hoe een kraan een walvis in een tank plaatst (in de video vanaf 01:45). Waarnaar de walvis precies wordt overgebracht is onbekend.

De faciliteit is afgesloten en afgeschermd. Toen dierenrechtenactiviste Nina Zyryanova er zaterdag foto’s van maakte, werd ze betrapt door bewakingsagenten. Die namen haar camera af en haalden de geheugenkaart eruit. De vrouw diende een klacht in bij de politie.

Het vangstquotum ligt nu op dertien dieren per jaar, maar niemand houdt er rekening mee dat er minstens één orka sterft per exemplaar dat er gevangen wordt. Oganes Targulyan, Greenpeace Rusland

Populatie in gevaar

“Als ze aan dit tempo gevangen worden, riskeren we onze hele orkapopulatie te verkiezen”, zegt Oganes Targulyan, onderzoekscoördinator bij Greenpeace Rusland. “Het vangstquotum ligt nu op dertien dieren per jaar, maar niemand houdt er rekening mee dat er minstens één orka sterft per exemplaar dat er gevangen wordt.”

Bovendien zijn de kooien van Nakhodka zo klein dat er enkel erg jonge walvissen in zulke grote aantallen gehouden kunnen worden, zeggen experts. Nochtans is de vangst van walviskalfjes categoriek verboden.

“Foltering”

Orka’s, de grootste dolfijnsoort ter wereld, zijn buitengewoon intelligente dieren die leven in familieverband en communiceren met een hele reeks geluiden. Volgens Greenpeace is het houden van orka’s in afsluitingen zoals deze walvisgevangenis pure foltering.

In de nabijgelegen Russische regio Kamtsjatka werden orka’s dit jaar uitgeroepen tot bedreigde diersoort. Dit zou de populatie verder moeten beschermen tegen de vangst.