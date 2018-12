10 jaar Faux Gras: verkoop blijft jaarlijks stijgen SPS

13 december 2018

09u28

Bron: Belga 0 Dieren GAIA brengt dit jaar 500.000 doosjes Faux Gras op de markt, tegenover 355.000 vorig jaar. Die groei is vooral te danken aan de stijgende verkoop in Frankrijk, laat de dierenrechtenorganisatie weten. Het diervriendelijke alternatief voor foie gras wordt verder ook geëxporteerd naar Spanje, Nederland, Frans-Polynesië en Tahiti.

Het is tien jaar geleden dat GAIA voor het eerst Faux Gras op de markt bracht en de verkoop blijft jaar na jaar stijgen, klinkt het in een persbericht. "Het bewijst dat steeds meer mensen dierenleed weigeren als de markt hen een alternatief aanbiedt", verklaart directeur Ann De Greef.

Vorig jaar verkocht de organisatie 240.00 doosjes in België en 115.000 in Frankrijk en Nederland. Tegen het einde van dit seizoen zullen er 300.000 verkocht zijn in Frankrijk en 150.000 in België.

In België bieden alle grootwarenhuisketens (behalve Aldi en Albert Heijn) en natuurvoedingswinkels de Faux Gras aan. De opbrengst van de verkoop gebruikt GAIA voor campagnes tegen foie gras.