1.830 edelherten in Nederlandse Oostvaardersplassen mogen van rechter worden afgeschoten

06 december 2018

De provincie Flevoland mag 1.830 edelherten in het natuurgebied Oostvaardersplassen laten afschieten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad.

In het natuurgebied was afgelopen winter bijna 60 procent van de edelherten door honger gestorven, wat tot veel verontwaardiging leidde. Daarom wil de provincie ingrijpen en de boswachters van Staatsbosbeheer 1.830 edelherten laten afschieten. Maar vijf natuurverenigingen wilden dat de rechter dat in een kort geding zou verhinderen.

De rechtbank oordeelde dinsdag dat de provincie voldoet aan de voorwaarden om de vergunning te verlenen. De gevolgen voor de andere dieren in het gebied zijn voldoende onderzocht, zo wordt de beslissing gemotiveerd.

Staatsbosbeheer begint volgende week met de uitvoering. De rechter is het met de provincie eens dat de situatie van afgelopen winter voorkomen moet worden. De methode van aanpak is volgens de rechtbank juist. De natuurrapporten waarop het besluit is gebaseerd zijn niet gedateerd, zoals de bezwaarmakers stelden.

Alle juridische belemmeringen om de opdracht uit te voeren, zijn nu weg, stelt Staatsbosbeheer. Dat de faunabeheerders niet meteen gaan schieten, heeft te maken met meerdere factoren, zegt een woordvoerder: "We willen het zorgvuldig en veilig doen." Zo zijn ook de weersomstandigheden en de locatie waar de herten zich bevinden van belang.

De natuurorganisatie Faunabescherming is dan weer "erg teleurgesteld". "Het valt ons rauw op het dak", zegt vicevoorzitter Harm Niesen.