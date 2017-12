1,77 meter en 100 kilo: fossiel van reuzenpinguïn ontdekt in Nieuw-Zeeland SVM

17u57

Deze illustratie van Gerald Mayr maakt de vergelijking tussen een mens en een reuzenpinguïn. Dieren Wetenschappers hebben in Nieuw-Zeeland de fossiele resten van een reuzenpinguïn ontdekt. Het dier zou 1,77 meter groot geweest zijn en 100 kilo gewogen hebben. De zeevogel zou naar schatting 55 tot 60 miljoen jaar geleden over het ijs gewaggeld hebben.

Het is één van de grootste pinguïns ooit ontdekt. Het is ook buitengewoon dat deze vroege pinguïns zo groot geworden zijn, aldus Gerald Mayr van het museum voor natuurgeschiedenis in Frankfurt.

Het dier was 50 centimeter groter en woog 60 kilo meer dan de keizerspinguïn, de grootste actuele vertegenwoordiger van deze diersoort. Waarom de reuzenpinguïns uitgestorven zijn, blijft een mysterie.