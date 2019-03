1.100 dieren op amper drie maanden tijd: recordaantal dode dolfijnen aangespoeld aan de Franse kust ADN

31 maart 2019

07u57

Bron: AP 0 Dieren Sinds het begin van dit jaar zijn verontrustend veel dode dolfijnen aangespoeld aan de Atlantische kust van Frankrijk. Nu er recent nog eens 100 dode dieren aan de al 1.000 slachtoffers kunnen bijgeteld worden, is een triest record verbroken. De dode dieren waren vaak gruwelijk verminkt, meestal waren hun vinnen afgesneden.

Wat Franse zeewetenschappers naast de brutaliteit rond de dood van de intelligente zoogdieren schokt, is het grote aantal: sinds januari zijn al 1.100 dode dolfijnen aangespoeld. Vermoedelijk zijn er nog eens verschillende dieren naar de bodem gezonken.

Bijvangst

“Dit hebben we nog nooit gezien”, zegt Willy Daubin van het onderzoekscentrum Observatoire Pelagis. “In drie maanden tijd hebben we het record van vorig jaar verbroken, dat al hoger was dan in 2017 en het absolute record was in 40 jaar tijd.”



De dader? De industriële visserij. “90 procent van deze dolfijnen was het slachtoffer van bijvangst”, aldus Baudin. “Ze worden per ongeluk gevangen in industriële visnetten.” En de gruwelijke verminkingen? Volgens activisten komt dat omdat vissers de stikkende dolfijnen uit hun netten kappen en snijden, om hun materiaal te redden.

Waarom het nu zoveel dieren zijn, is niet duidelijk. “Welke schepen en wat voor visgerei zitten er achter al deze sterfgevallen?”, vraagt Baudin zich af.

Macron

De Franse overheid is ook gealarmeerd. Milieuminister François de Rugy snelde vorige week naar havenstad La Rochelle, waar meerdere dolfijnen aanspoelden.

De minister staat onder druk om het aantal dierlijke slachtoffers door menselijke activiteit terug te dringen, zeker in het licht van de pro-ecologische houding van de Franse president Emmanuel Macron en diens bekende slogan ‘Make the Planet Great Again’.

Geluid

De Rugy plant nu bijkomend onderzoek naar akoestische afweermiddelen die aan netten kunnen hangen en onaangename signalen uitzenden naar dolfijnen in de buurt, zodat zij wegzwemmen.

Dierenrechtengroep Sea Shepherd vindt de maatregelen onvoldoende en noemt de akoestische technologie “onnuttig”. Volgens Sea Shepherd activeren verschillende vissers in de regio de apparatuur niet, omdat ze vrezen dat die ook waardevolle vis zal wegjagen. Bovendien vindt de organisatie dat geen oplossing op lange termijn, aangezien gebruik op grote schaal de oceanen verandert in een lawaaierige, gekmakende - onleefbare - plek voor alle zeedieren.

“De overheid moet verantwoordelijkheid nemen en handelen – zeker Macron, die zei dat hij de natuur wilde beschermen”, vat Lamya Essemlali van Sea Shepherd France het samen in een reactie aan The Associated Press.