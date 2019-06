‘Zeemonster’ geeft duiker ferme waarschuwing door scherpe tanden te tonen Redactie

21 juni 2019

10u22

Bron: KameraOne 10

Tijdens een duik in het warme water voor de kust van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida, kwam deze duiker een groene murene tegen. De murene is een palingachtige die tot wel twee meter lang kan worden. De murenen zullen nooit uit zichzelf aanvallen, maar als je te dichtbij komt, zullen ze zichzelf wel verdedigen. In dit geval kwam de duiker duidelijk te dicht in de buurt van de schuilplaats van de goene murene, die snel reageerde door zijn tanden te tonen. Murenen staan trouwens zelden op een menukaart, omdat sommige soorten een gif op hun huid hebben die de mens ziek kan maken.