"Ze stierf een extreem pijnlijke dood": hartverscheurende foto toont ongeboren kalfje van neushoorn die met kogels doorzeefd werd

28 december 2018

Bron: The South African 0 Dieren Ben Wallace, een Britse documentairemaker en fotojournalist, deelde onlangs een tragisch verhaal over een neushoorn en haar kalfje die stierven bij een strooppartij in Zuid-Afrika. Het dier kreeg enkele kogels in de maag en stierf een pijnlijke dood. Ook haar kalf maakte geen schijn van kans. Neushoorns zijn een bedreigde diersoort in Zuid-Afrika.

Wallace die al lang begaan is met het lot van de neushoorns, werkt op dit moment nauw samen met dierenartsen voor een reeks over de bedreigde diersoort in Zuid-Afrika. Op een bepaald moment werden ze opgeroepen voor een dier dat ’s nachts gedood was door stropers.

Extreem pijnlijke dood

“De dierenartsen hebben een autopsie uitgevoerd om de kogel, een essentieel bewijsstuk in het onderzoek, te vinden. In dit geval werd de neushoorn doodgeschoten door de stropers. Ze werd in de maag geraakt waardoor ze ‘s nachts een langzame en extreem pijnlijke dood stierf", legt Wallace uit.

Terwijl hij foto’s nam en de dierenartsen hielp waar hij kon, kwamen ze tot vaststelling dat het dier hoogzwanger was. “Ik zag dat hoe ze de vruchtzak opensneden, waardoor de foetus bloot kwam te liggen, het dier moest bijna geboren geworden. Ik heb al wat vreselijke dingen gezien, maar dit is iets dat me nog heel lang zal achtervolgen.”

Hij liet ook een foto nemen van hem en het ongeboren kalfje, en deelde die via sociale media. “Zijn fragiele huid voelde nog zacht aan. Zijn levenloze ogen glansden nog achter dikke wimpers. Zijn kans om te leven werd weggerukt door de trekker van een pistool, en door de hebzucht van de mensheid”, aldus Wallace op Instagram en Facebook. Het tragische verhaal werd duizenden keer aangeklikt en meer dan 17.000 keer gedeeld.