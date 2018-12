“Ze had het altijd bij rechte eind”: husky stelt drie keer kanker vast bij baasje en redt haar telkens het leven Karen Van Eyken

05 december 2018

18u01

Bron: USA Today 31 Dieren Stephanie Herfel heeft niets tegen dokters, maar het was wel telkens haar hond die haar het leven redde. En dat al drie keer op rij. Husky Sierra stelde de kanker met haar sterke reukzin vast. Voor de Amerikaanse vrouw is het een mirakel. Ze kan zich geen betere gezondheidszorg voorstellen die op de koop toe nog betaalbaar is ook.

“Ik dank mijn leven aan mijn viervoeter”, zegt Herfel stellig. “Ze had het altijd bij het rechte eind. Ze is een godsgeschenk voor me.”

De eerste keer was in 2013, het jaar waarin Herfel verhuisde van Californië naar Wisconsin. “Ze snuffelde zo intens aan mijn onderbuik dat ik dacht dat ik iets op mijn kleren had gemorst. Dat deed ze nog een tweede en derde keer. Vervolgens ging ze zich verstoppen”, legt de vrouw uit.

Herfel had al langer last van pijn aan de onderbuik. Een arts op de spoed veronderstelde dat ze een cyste had op een eierstok en stuurde haar naar huis met medicatie om de pijn te bestrijden. Maar Sierra had zelf een diagnose gesteld, die ze probeerde duidelijk te maken aan haar baasje door zich te verstoppen in een kast - opgerold in een bolletje.

“In shock”

“Om haar zo angstig te zien was op zich al verbijsterend, dus ik maakte dan maar een afspraak met een gynaecoloog”, aldus Herfel. “Enkele weken later - na een bloedafname en een echo - hoorde ik van de gynaecoloog dat ik kanker had. Ik was helemaal in shock.”

Ze onderging een volledige hysterectomie en verloor eveneens haar milt. Daarna werd chemotherapie toegediend tot april 2014.

Op twee andere momenten, eerst in 2015 en nog eens in 2016, verborg Sierra zich weer en vreesde Herfel het ergste. De hond had weer gelijk. De kanker was twee keer teruggekomen, eerst in haar lever en vervolgens in haar bekkengebied.

Uit onderzoek was al gebleken dat honden met een betrouwbaarheid van 98 procent de diagnose van (prostaat)kanker kunnen stellen door bijvoorbeeld aan de urine van de patiënt te snuffelen. Maar Sierra lijkt nog beter te doen.

De viervoeter reageerde op dezelfde manier toen een vriendin - waarvan geweten was dat ze eierstokkanker had - op bezoek kwam. En de hond verstopte zich ook toen een werkman de keuken kwam renoveren. Herfel en haar echtgenoot namen daarop contact op met de baas van de man om het voorval te melden. Ze vonden het hun plicht om de werknemer op de hoogte te stellen.

Herfel houdt enorm veel van haar hond en ze vreest de dag waarop ze niet meer samen zullen zijn. Haar plan is om een boek te schrijven over haar geweldige metgezel. “Ik heb het gevoel dat mijn verhaal mensen kan laten nadenken over hun eigen huisdier en hoe slim ze wel niet zijn. Ze verdienen alle krediet.”