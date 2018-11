“Wolf bijt Duitse arbeider in de hand” mvdb

Bron: Bayerischer Rundfunk 0 Dieren Een 55-jarige arbeider is in Nedersaksen mogelijk door een wolf in de hand gebeten. Of het effectief om een wolf gaat, moet DNA-onderzoek uitwijzen. Indien dit wordt bevestigd, is het de eerste keer dat een wolf een mens aanvalt in de noordwestelijke Duitse deelstaat.

De arbeider van de groendienst was maandag alleen aan het werk op een begraafplaats in de gemeente Steinfeld toen hij - volgens eigen zeggen - zag hoe een roedel van vier wolven hem benaderden, maakte de politie gisteren bekend.



Een van de vier beesten liep volgens de man op hem toe en beet hem in de hand. De vijftiger kon zichzelf in veiligheid brengen en de roedel wegjagen. Er zijn geen verdere getuigen van het incident. DNA-sporen van zijn wonde kunnen mogelijk klaarheid brengen of de beet daadwerkelijk het werk van een wolf was. De analyse kan enkele dagen in beslag nemen.



Steinfeld heeft een uitgestrekt heidegebied waar af en toe wolven worden gespot. Onderzoekers schatten het aantal wolven in Nedersaksen op 170 tot 180 dieren. Landbouwers klagen dat hun vee steeds vaker het slachtoffer wordt van aanvallen door wolven. In de deelstaat die aan Nederland grenst, geldt vooralsnog een jachtverbod. Er gaan politieke stemmen op om de jachtwetgeving hierover te versoepelen.