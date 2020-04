“WHO moet erkennen dat coronavirus van wilde dieren komt” jv

07 april 2020

20u58

Bron: ANP 52 Dieren World Animal Protection roept samen met nog 240 dierenorganisaties de Wereldgezondheidsorganisatie op om te erkennen dat het coronavirus verband houdt met de wereldwijde handel in wilde dieren.

"Het coronavirus is naar alle waarschijnlijkheid op de mens overgesprongen van een wild dier dat werd verhandeld op een markt in de Chinese stad Wuhan", schrijft World Animal Protection in een verklaring. De 240 organisaties willen dat er een wereldwijd verbod komt op markten waar levende wilde dieren worden verhandeld. Ook moet het verboden worden om bijvoorbeeld medicijnen te maken van dieren.

"Te midden van de Covid-19-crisis roepen we de WHO op om overheden over de hele wereld dringend te adviseren om een verbod in te stellen op markten voor levende wilde dieren en het gebruik van wilde dieren voor medicijnen permanent te verbieden", aldus Dirk-Jan Verdonk, algemeen directeur van World Animal Protection Nederland. "Zo beperken we reële gezondheidsrisico's en voorkomen we onnodig dierenleed."