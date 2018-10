“Wees niet bang van de boze wolf.” Of toch? In Groningen mag je ze plots afschieten FT

31 oktober 2018

10u24

Bron: NOS 0 Dieren Groningen is de eerste Nederlandse provincie waar het mogelijk wordt wolven af te schieten. “We zijn bang dat ze niet alleen dieren maar ook mensen zullen aanvallen”, klinkt het bij een lokaal raadslid.

Begin dit jaar raakte bekend dat in ons land voor het eerst in 100 jaar weer een wolf huist, Naya. Intussen heeft die het gezelschap gekregen van een mannetje, August. Bij onze noorderburen zijn ze al veel langer terug van weggeweest. In maart 2015 bezocht een wolf vier dagen lang het noorden van Nederland. Dat dier werd toen de eerste zekere wolf in 150 jaar tijd. Intussen stromen de waarnemingen binnen en zouden zeker vier dieren permanent in de Nederlandse bossen vertoeven. Tot onvrede van enkele landbouwers in Noord- en Oost-Nederland. Nu de wolf de weg teruggevonden heeft, zijn ze bang dat hun schapen het niet zullen overleven.

Een gedeputeerde in Groningen maakte deze week dan ook bekend dat het mogelijk wordt de wolf af te schieten. “Het is altijd mogelijk om ergens ontheffing voor te verlenen”, verklaarde Henk Staghouwer aan lokale media. “We hebben daar wel strenge regels voor. Zo moet het erg goed gemotiveerd zijn waarom je dat zou doen.” En hij vervolgde: “Het is niet zo dat wij op voorhand meteen met het geweer klaarstaan, maar er is altijd een mogelijkheid.” Wel wil de gedeputeerde nog maar eens benadrukken dat een wolf afschieten een laatste redmiddel is. “Alleen als mensen in gevaar zijn.” Een ander raadslid deelde die bezorgdheid en verklaarde dat wolven zich in de toekomst misschien wel zullen vergrijpen aan mensen, zo ook kinderen. “Hoe veilig zijn kinderen die in het buitengebied alleen naar school moeten fietsen?”

Slecht idee

Natuurorganisaties steigeren. Zij wijzen erop dat het doodschieten van een wolf absoluut geen zin heeft. “Dit is het slechtste idee dat ik heb gehoord”, klinkt het bij hen. “Als je ze wil terugdringen, dan zou je de wolf in heel Europa moeten uitroeien. Wie jaagt op wolven maakt ook de sociale structuur in roedels kapot. Dat betekent dat je wellicht het mannetje en vrouwtje doodschiet, waardoor de jongen vader- en moederloos rondlopen en dan voor een makkelijke prooi gaan - een schaap bijvoorbeeld.”

In België is de wolf een beschermde diersoort. “Wolven zijn bang van mensen en hebben ons meestal opgemerkt voor wij hen kunnen zien”, zei expert Jan Loos eerder in onze krant. “Schrik is dus nergens voor nodig, zolang je hen niet in het nauw drijft natuurlijk.” Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maakte intussen wel een wolvenplan op.