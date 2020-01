“We kunnen enkel een eind maken aan hun lijden”: dierenartsen moeten massaal verbrande dieren euthanaseren in Australië KVE

03 januari 2020

07u40

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 Dieren In Australië zijn naar schatting 500 miljoen dieren omgekomen sinds het begin van de grote bosbranden in september. En vermoedelijk zullen er nog veel meer dat trieste lot ondergaan. Sommige dieren zijn immers te zwaar verbrand om nog gered te worden. Dierenartsen en landbouwers staan voor de helse taak om ze uit hun lijden te verlossen.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. En dat aantal zou nog extreem conservatief zijn en de werkelijke tol nog veel hoger. “Dat cijfer heeft immers enkel betrekking op New South Wales”, zegt professor Dickman van de Universiteit van Sydney. Ook Megan Davidson van Wildlife Victoria sluit zich daarbij aan. “De bosbranden zullen het leven kosten aan miljoenen dieren ... zoogdieren, reptielen, vogels.”



Inheemse (bedreigde) diersoorten die te traag zijn om het vuur voor te blijven en runderen behoren tot de grootste slachtoffers. De werkelijke omvang van het drama zullen we misschien nooit weten.

This #glider didn’t stand a chance in its hollow tree branch. #bushfire pic.twitter.com/SkKP0UduCT Guy Ballard(@ DingoResearch) link

En de dreiging neemt vooralsnog niet af, integendeel. De bosbranden blijven in alle hevigheid woeden en vrijwilligers staan vaak machteloos. “Op dit moment moeten we vooral vee en wilde dieren euthanaseren”, vertelt de Australische professor Davidson. “Ze zijn zo ernstig verbrand dat je enkel nog hun lijden kan beëindigen.”



In de komende dagen zullen nog meer dieren omkomen van honger en hittestress want voedsel is zeer schaars geworden in hun verwoeste leefgebied.

Ondanks de omvang van de ramp veroorzaakt door de bosbranden, blijven de wetenschappers hoopvol dat dierenpopulaties zullen kunnen herstellen.

“Mensen maken zich zorgen dat soorten zullen uitsterven, maar het draait meer om de populatiegrootte en de dieren zullen terugkeren”, meent professor Davidson.

“Het is soms verrassend hoe snel de natuur er weer bovenop komt - zodra de omstandigheden weer oké zijn, kunnen de populaties opnieuw snel toenemen.”

“Het is een hartverscheurende situatie, maar we willen niet dat mensen wanhopen.”

BEKIJK OOK. Australische brandweerman helpt dorstige koala