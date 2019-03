“Walgelijk”: walvis spoelt aan met liefst 40 kilo (!) aan plastic zakken in zijn maag ADN

18 maart 2019

11u51

Bron: The Guardian 17 Dieren In de maag van een spitssnuitdolfijn die zaterdag is aangespoeld op de Filipijnen hebben wetenschappers 40 kilogram aan plastic zakken ontdekt. Een ongewoon immense hoeveelheid, zelfs naar de sombere standaarden van deze grote bedreiging voor het oceaanleven.

“Dit is de grootste hoeveelheid plastic die we ooit in een walvis hebben aangetroffen”, aldus de verbouwereerde zeebiologen van het D’Bone Collector Museum in Davao City. De ongelofelijke berg zakken is ook de doodsoorzaak van het dier, aldus de wetenschappers. De maag van het jonge mannetje kon al die troep gewoon niet meer aan.

“Nog nooit gezien”

Op Facebook deelt het museum de eindeloze hopen rotzooi die ze uit de buik van het dier haalden, waaronder een heleboel winkelzakken - groot en klein - 4 bananenzakken en zeker 16 rijstzakken. Museumeigenaar Darrell Blatchley was bij de autopsie aanwezig en reageert met afschuw. “Dit heb ik echt nog nooit gezien”, zucht hij. “Het plastic was soms zo compact dat het een soort vaste baksteen was geworden. Het moet er dus al heel lang hebben gezeten.”

Actie

“Walgelijk gewoon”, klinkt het bij de onderzoekers. Ze vragen dringende actie tegen al wie rivieren en oceanen nog steeds als een vuilbak behandelt.

Het ongebreideld gebruik van wegwerpplastic is een groot probleem in Zuidoost-Azië. Een rapport van Ocean Conservancy uit 2017 stelt dat China, Indonesië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam meer plastic in de oceaan dumpen dan de rest van de wereld samen.

