"Walgelijk en ziek gedrag": tienjarig meisje krijgt felle kritiek voor schieten van zwarte beer sam

15u30

Bron: KameraOne 0

Een tienjarig Amerikaans meisje krijg naast lof ook felle kritiek na het schieten van een zwarte beer met een kruisboog. In haar thuisstaat Arkansas mag je een beer per jaar doden, en voor Ayla Highfill was het haar allereerste. Ze had eerder al op eekhoorns en herten gejaagd en was nu met haar vader op zoek naar een beer. Het gezin zette foto's van Ayla en de beer online, maar krijgt daarop veel kritiek. "Walgelijk" en "ziek gedrag voor een jong meisje" zijn enkele reacties. De beer wordt alleszins een kleed voor op Ayla's slaapkamer.