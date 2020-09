“Vlaams verbod op onverdoofd slachten in strijd met Europees recht”, zegt advocaat-generaal Europees Hof Redactie

10 september 2020

10u45

Bron: Belga 132 Dieren Het Vlaamse decreet dat een verbod op het onverdoofd slachten van dieren invoert, is in strijd met het Europees recht. Dat oordeelt een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Dierenrechtenorganisatie Gaia zegt “perplex te staan” na de conclusie.

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie.

Advocaat-generaal Gerard Hogan oordeelt nu dat het decreet, dat al dateert van 2017, effectief ingaat tegen het Europees recht, meer bepaald tegen de godsdienstvrijheid. De Europese lidstaten mogen geen verbod op onverdoofd slachten invoeren dat ook geldt voor de slacht in het kader van een religieuze rite, oordeelt Hogan. Voor religieuze slachtingen moeten ze in een alternatief verdovingsprocedé voorzien, waarbij de verdoving omkeerbaar is en niet de dood van het dier tot gevolg heeft.

De Europese verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden verplicht dat dieren uitsluitend worden gedood nadat ze zijn ‘bedwelmd’, maar diezelfde verordening voorziet ook een uitzondering, zodat dieren nog wel geslacht kunnen worden volgens bepaalde religieuze methoden, klinkt het verder. Als lidstaten rituele slachting zonder voorafgaande verdoving - of verdoving onmiddellijk na het kelen - verbieden, dan wordt “de essentie van de religieuze waarborgen in het Handvest aangetast voor de aanhangers van het jodendom en de islam, voor wie deze rituelen een diepgaand persoonlijk religieus belang hebben”.

Dierenwelzijn

Hogan geeft toe dat ritueel slachten “vaak moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn”, maar dat betekent nog niet dat lidstaten de uitzondering in het Europees recht mogen uithollen omwille van het dierenwelzijn, oordeelt hij.

De conclusie van Hogan is nog geen definitief arrest van het Europees Hof, dat wellicht pas over enkele maanden volgt. Maar het is eerder uitzonderlijk dat het EU-Hof in zijn oordeel nog sterk afwijkt van de beoordeling van de advocaat-generaal.

Gaia is verrast

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch en advocaat Anthony Godfroid waren donderdag aanwezig in Luxemburg voor de voorlezing van het advies. “Wij zijn ontgoocheld en staan zelfs perplex”, reageert Vandenbosch. “Dit hadden we niet zien aankomen.”

De dierenrechtenorganisatie hamert er wel op dat het om een voorlopige conclusie gaat, en dat het Europees Hof daar niet door gebonden is. “Er is geen man overboord”, zegt Godfroid. “Het gebeurt regelmatig dat het Hof van Justitie de opinie van de advocaat-generaal niet volgt.”

Bovendien heeft de advocaat-generaal volgens Gaia vooral geoordeeld omwille van technische redenen, en moet het belang van de godsdienstvrijheid in deze niet overschat worden. De dierenrechtenorganisatie wijst er tot slot op dat verschillende andere Europese lidstaten en regio’s - zoals Slovenië, Denemarken, Zweden en ook Wallonië - een algemeen verbod op onverdoofd slachten hebben ingevoerd. “Iedereen binnen het Hof van Justitie zal zich bewust zijn van de enorme repercussies die verbonden zijn aan het volgen van het advies van de advocaat-generaal”, aldus Godfroid. “We blijven hoopvol en strijdvaardig.”

“Ramp voor dieren en democratie”

Ook Hermes Sanctorum, die vanuit het Vlaams parlement jarenlang aan de kar trok voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten, reageert ontgoocheld. “Dit is een ramp voor de dieren en de democratie”, zegt hij. “Een ramp voor de dieren, omdat het een vrijgeleide geeft om dieren te laten lijden, zolang het maar gebeurt omwille van religieuze of ideologische redenen. Een ramp voor de democratie, omdat een verkozen parlement dat bijna unaniem stemt voor de bescherming van dieren, te kijk wordt gezet.”

Sanctorum stapte in 2016 uit Groen omdat hij voluit voor het verbod op onverdoofd slachten wilde gaan en zetelt sinds de laatste verkiezingen niet meer in het parlement.