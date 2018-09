"Verboden te voederen": schoolhond met overgewicht moet op dieet HR

Leerlingen en leraars van een Taiwanese basisschool mogen geen eten meer geven aan Little White Socks . Die hond werd acht jaar geleden door de school geadopteerd, maar is intussen zo veel bijgekomen, dat hij volgens sommigen op een varken begint te lijken.

De hond werd acht jaar geleden gered door leerlingen van de Wenhua basisschool in New Taipei City. Hij werd de waakhond van de school, en de leerlingen zorgden voor het beest. Maar op videobeelden van TTV News is te zien dat de hond zich tegenwoordig letterlijk moet voortslepen, en moeite heeft om de trap op te kunnen.

"Het is net een varken", vertelt een winkelier uit de buurt aan de verslaggeefster. "Ik snap niet hoe die zijn gewicht kan dragen met die magere pootjes."

Dat Little White Socks bijna 50 kilogram weegt, komt omdat leerlingen, leraars en werknemers van de school hem voortdurend eten geven. Het is dan ook een erg brave en lieve hond. Toch gaat niemand er mee wandelen. Omdat de school bezorgd is over zijn gezondheid, heeft ze nu een verbod uitgevaardigd om de hond nog te voederen. Leerlingen worden ook aangemoedigd om het de hond te spelen en te wandelen. "We hopen dat hij weer gezond wordt", klinkt het.