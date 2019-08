“Verbod op verkoop Afrikaanse olifanten aan dierentuinen en circussen komt stap dichterbij”

ES

19 augustus 2019

17u58

Bron: Belga, The Citizen 4 Wetenschap & Planeet Wilde olifanten uit zuidelijk Afrika mogen niet meer verkocht worden aan dierentuinen en circussen, zo luidt een voorlopige beslissing van een subcomité van CITES, de internationale conventie over de handel in beschermde diersoorten. Er zijn momenteel 183 landen aangesloten bij CITES.

Daniela Freyer, mede-oprichter van de organisatie Pro Wildlife toonde zich enthousiast over de beslissing die werd genomen door het subcomité van CITES. "Het weghalen van kleine olifantjes uit een kudde traumatiseert de dieren en het is totaal onaanvaardbaar", zei ze.

Zo exporteerde Zimbabwe de voorbije zeven jaar meer dan honderd jonge olifanten, waarvan er velen stierven door trauma en mishandeling, meldt de Zuid-Afrikaanse krant The Citizen.

Volgens de beslissing die zondag werd genomen, mogen olifanten nu alleen nog worden overgeplaatst in het kader van programma's voor het in stand houden van dieren in Afrika. “Het zal dus niet meer mogelijk zijn dat een land als Zimbabwe babyolifanten verkoopt aan Aziatische landen of aan andere gebieden”, zegt Freyer.

De stem van de EU

Het verbod in olifantenhandel moet wel nog officieel worden aangenomen. Door een procedurekwestie kon de Europese Unie niet meestemmen in het subcomité. Omdat de EU zich verzet tegen het voorstel, is het niet duidelijk of het verbod wel de tweederdemeerderheid zal halen die nodig is voor de definitieve goedkeuring.

Donderdag moet beslist worden of de handel in olifantenslagtanden wordt versoepeld of verstrengd.