"Verbied alle pitbulls": debat over gevaarlijke honden laait weer op na dood jongetje Pitbulls bijten zevenjarig kind dood

14u18

Bron: ABC News 0 thinkstock (archieffoto) Dieren Nadat afgelopen weekend een jongetje werd doodgebeten door een pitbull, gaan in Amerika weer stemmen op om het ras helemaal te verbieden. Zeker in Lowell, de stad in Massachussetts waar de tragedie plaatsvond.

Zaterdag raakte een jongetje van zeven verzeild op een omheind terrein, waar twee pitbulls hem aanvielen. De dieren beten het ventje dood voor de ogen van zijn moeder. Zeker een van de honden kon ontsnappen en viel daarna een agent aan. Die schoot op het woeste beest en raakte het, maar de pitbull bleef toch naar hem rennen. Later werd de hond gevat en gedood met een injectie. De andere pitbull ging naar een asiel.

Uitgerekend in Lowell werd in 2011 nog een regel ingevoerd die specifiek pitbulls viseerde De gemeentelijke wetgeving verplichtte eigenaars hun pitbulls te castreren of te steriliseren, en verbood meer dan twee exemplaren van de dieren te houden. De honden moesten ook gemuilkorfd zijn en in een afgesloten verblijf worden gehouden.

Illegaal

Volgens schepen Rodney Elliott verbeterde zo de situatie, maar werd de regelgeving later nietig verklaard toen een wet van de staat het illegaal maakte om regels op te leggen specifiek voor bepaalde hondenrassen. Elliot wil de regel nu terug invoeren, en nog strenger dan eerst. "De kracht, de energie en de agressieve aard van deze hond is anders dan bij andere honden", zegt hij. Hij roept op tot een stedelijk verbod op het houden van pitbulls. "We zijn een hondvriendelijke stad, maar dit specifiek ras zou niet mogen toegelaten zijn in de stad Lowell."

Volgens de non-profitorganisatie DogsBite beten pitbulls tussen 2005 en 2015 in de VS 232 mensen dood, of 64 procent van het totaal in die periode. De Amerikaanse dierenrechtenorganisatie ASPCA is tegen dergelijke verbodsregels en stelt dat het ras van een hond niet bepalend is voor het gevaar van het dier.