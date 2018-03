"Veiliger, stiller en diervriendelijker": Vlaamse jagers willen ook met pijl en boog op jacht Dietert Bernaers

23 maart 2018

17u42

Bron: eigen berichtgeving 45 Dieren Maken Robin Hood en Wilhelm Tell binnenkort een comeback in onze bossen? Alvast wel als het aan de Belgische boogjagers ligt. Zij willen op everzwijnen, reeën en ander wild jagen met pijl en boog. "Geen luide knallen, een pak veiliger én de dieren zijn sneller dood dan wanneer ze door een kogel worden getroffen", klinkt het.

Jagen met pijl en boog: in Vlaanderen mag het niet, in Wallonië sinds vorig jaar wel. Maar nu al gaan in het zuiden van het land stemmen op om de boogjacht opnieuw te verbieden. "Een scenario dat we in Vlaanderen absoluut willen vermijden", zegt Luc Krols (50), voorzitter van de Belgian Bowhunting Federation (BBF). "In 2011 zijn we begonnen aan een geduldig traject. We hebben instructeurs opgeleid op basis van de hoogste internationale standaard. Zij hebben op hun beurt zo'n 750 boogjagers in België onderwezen, 500 Walen en 250 Vlamingen.

