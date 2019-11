‘Uitgestorven’ zilverrugdwerghert duikt na dertig jaar op in Vietnam Redactie

12 november 2019

08u14

Bron: Trouw, Nature Ecology & Evolution 0 Dieren Dertig jaar nadat hij voor het laatst was gezien, verscheen er ineens weer eentje in beeld: het zilverrugdwerghert. Natuuronderzoekers ontdekten het dier met een camera-val, in een bos in het zuiden van Vietnam. Zo blijkt uit een studie in Nature Ecology & Evolution.

Ze vreesden dat het beestje was uitgestorven. Niet zozeer vanwege de luipaarden, wilde honden en pythons die het hertje op hun menu hebben staan, maar vooral door jagers en stropers die vallen zetten.

Dwergherten, ook wel bekend als kantjils, komen voor in delen van Afrika, Zuidoost-Azië en Indonesië. Zoals de naam al aangeeft, zijn ze niet groot, maar deze soort is echt klein: het teruggevonden dier heeft het formaat van een konijn. Het is fraai gekleurd: kop, nek en voorpoten zijn rossig, het lijf en de achterpoten zijn zilvergrijs en het achterwerk is wit.

De onderzoekers van Global Wildlife Conservation vonden het dier terug na gesprekken met lokale bewoners, van wie sommigen er weleens een hadden gezien. Ze stelden drie cameravallen op in een bos. Ze maakten in totaal bijna tweeduizend opnames van het hertje. Hoeveel er in totaal leven, is niet bekend.