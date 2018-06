"Tragedie": een van allerlaatste in het wild levende jaguars in VS gedood en gevild FT

23 juni 2018

12u08

Bron: ABC & Center for Biological Diversity 19 Dieren Een van de allerlaatste in het wild levende jaguars in de Verenigde Staten is mogelijk gedood en gevild. Dat toont een foto die donderdag werd vrijgegeven.

Op de foto de vacht van een jaguar waarvan biologen denken dat het om Yo'oko gaat, een jong mannelijk roofdier dat in 2016 en 2017 ronddoolde in het Huachuca-gebergte in Arizona, in het zuiden van het land. Hij is een van de drie laatst overgebleven jaguars die sinds 2016 in de Verenigde Staten op camera kon worden vastgelegd. De laatste 20 jaar zouden slechts zeven verschillende jaguars gespot zijn in het wild.

Het Centrum voor Biologische Diversiteit in Tucson is zo goed als zeker dat het om Yo'oko gaat: de rozetten op de vacht van het dier tonen een uniek patroon. Ze spreken dan ook van "een absolute tragedie".

"De dood van Yo'oko benadrukt nog maar eens dat we het woongebied van de jaguar moeten blijven beschermen. We moeten kunnen garanderen dat deze zeldzame en prachtige katachtigen een veilige plek hebben om te wonen", klinkt het. Bekend is dat de dieren duizenden jaren lang vereerd werden door de oorspronkelijke bewoners van het continent. Ze werden lang gezien als majestueus en krachtig. "Degene die Yo'oko heeft vermoord, zou veel van de jaguars kunnen leren. De gedachte dat ik de kinderen die in het gebergte wonen moet uitleggen dat iemand hun favoriete jaguar heeft gedood, breekt gewoon mijn hart", zegt nog een woordvoerder van het centrum. Wie de foto heeft genomen of wie het dier heeft gedood, is nog niet bekend.

Jaguars zijn de op twee na grootste katten ter wereld na tijgers en leeuwen. Ze leefden ooit in het hele Amerikaanse zuidwesten, maar zijn de afgelopen 150 jaar vrijwel helemaal uitgestorven. Hun leefgebieden werden massaal gekapt en de overheid startte jaren geleden met een bestrijdingsprogramma om het vee van de boeren te beschermen.

Known Arizona jaguar shown dead in photo, roamed southern Arizona in 2016, 2017: https://t.co/bNHUAoNxsH #abc15 pic.twitter.com/NG63bqXLru ABC15 Arizona(@ abc15) link