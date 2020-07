“Toch iets positief aan die hele Covid-situatie”: schildpadjes hebben de plek van toeristen ingenomen op Thaise stranden ADN

07 juli 2020

11u24

Bron: Sky News, Bangkok Post 2 Dieren Op de stranden van het anders zo populaire Thaise eiland Koh Samui komen kleine schildpadjes uit hun eitjes. Ze moeten wurmen, het is geen makkelijke klus. Maar ze hebben alle tijd, want nu er door de coronacrisis geen groepen toeristen meer liggen te zonnebaden op de paradijselijke stukjes, hebben ze het zand bijna voor zich alleen.

Hoewel de karetschildpad in het verleden de stranden van Koh Samui al heeft bezocht, is het opzienbarend hoeveel nestplaatsen van de sterk bedreigde soort er nu te vinden zijn. Op één stuk strand zijn er zeker 540 eitjes gelegd, meldt Sky News. “Het is de eerste keer dat we zoveel nesten zien”, legt Manuel Lang, manager van het Silavadee Resort, uit. “Ze komen alleen op het strand als het heel rustig is en als er niet veel vervuiling is. De afgelopen maanden, aangezien er geen toeristen meer zijn, komen de schildpadden terug.”



(Lees verder onder de post)

Lack of tourists due to the coronavirus pandemic has allowed an endangered turtle species to hatch on a beach in Thailand bringing the number of nests three times more than last year. pic.twitter.com/P1WZN4v6Pr ANews(@ anewscomtr) link

‘Prachtig om te zien’

Op een naburig strand zijn inmiddels al zo’n 270 groene zeeschildpadden uitgekomen. Ze kruipen samen naar de kalme zee bij het luxueuze Banyan Tree Resort. Het water is ook opvallend veel helderder dan normaal, nu het constante gebrom van toeristenbootjes is gestopt. Pratuan Panchaweng, die normaal met toeristen rondvaart in het gebied met zijn boot, zegt tegen Sky News dat het niet alleen het eerste jaar is dat hij zelf schildpadden eitjes heeft zien leggen op het eiland, maar hij zag ook nog nooit de zee zo vol vis .

Ook aan de Andaman-kust aan de andere kant, voornamelijk bij Phangnga en Phuket, zijn nesten aangetroffen. “Het is een goed teken dat de natuur een beetje tijd heeft gekregen om zich te herstellen in deze speciale tijden”, zegt Lang. “Het is echt prachtig om te zien.”

Samenwerken

Marine-expert Thon Thamrongnawasawat deelt regelmatig op zijn Facebookpagina nestvondsten. Hij is vooral dankbaar dat de Thai mee helpen om de nesten veilig af te bakenen zodat de dieren ongestoord kunnen uitkomen. “Ze houden van de schildpadden, ze houden het strand mee schoon”, vertelde hij eerder aan de Bangkok Post. “Deze ontdekkingen zullen alleen maar de band tussen de eilandbewoners en hun omgeving versterken.”

(Lees verder onder de posts)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In 2019 bezochten zo’n 39 miljoen bezoekers Thailand. Van januari tot juni is het aantal toeristen met liefst 43% gezakt tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor iedereen in de toerismebusiness zijn het harde tijden. “Op zakelijk vlak is dit niet goed”, aldus Lang. “Maar voor de natuur… Ik denk dat dat één van de enige positieve dingen is die uit de hele Covid-situatie is voortgekomen.”

Overvloed aan waarnemingen van dieren

De veranderingen zijn niet enkel beperkt tot de schildpadden. Thaise media melden een overvloed aan waarnemingen van dieren, zoals grote groepen zeekoeien die bij de kust van Trang zijn gezien, zeeotters die spelend op de toeristische stranden van Ranong zijn gespot en zwartpuntrifhaaien die gemoedelijk samenkomen in ondiepe wateren.

In de nationale parken van Thailand komen dieren die normaal altijd verstopt zitten, nu wel piepen. Ze worden niet langer opgejaagd door de komst van grote groepen mensen. Ook de langoeraapjes in het Mu Ko Ang Thong National Park nabij Koh Samui worden nu frequent gespot, met hun feloranje kleintjes.

“We zien ze rennen in de ochtend en de avond. Ze brengen hun kleintjes mee en zijn gelukkig”, klinkt het bij Piya Nunil, de directeur van het park. “Ze moeten niet meer bang zijn van de toeristen en wegkruipen in de bossen. Ze kunnen nu vrij leven.”

“Veel natuur is hersteld”, voegt hij toe. “Toeristische boten komen niet meer in de zee, dus kunnen de koralen herstellen, en zeedieren kunnen rustig hun ding doen.”

Tijdelijke sluitingen?

Officiële cijfers over de veranderingen zijn er niet. Maar de Thaise bevolking ziet wat ze ziet. De milieu-impact lijkt zo verregaand dat de nu heropende nationale parken misschien wel elk jaar voor zeker twee maanden zullen sluiten. Ook het aantal bezoekers zal het hele jaar door meer in de perken worden gehouden.

In Mu Ko Ang Thong mogen in plaats van 1.000 mensen per dag voor de coronapandemie, sinds 1 juli maar 400 mensen binnen. Een goede zaak volgens Nunil. Hij geeft toe dat het toerisme een vitaal onderdeel is van de Thaise economie, maar noemt de nieuwe balans een welgekomen verandering. “De autoriteiten en de minister zien dat de opening van de parken het hele jaar door niet de juiste manier is, want dat heeft zijn gevolgen. Er moet een pauze zijn.”