'Tam', de laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn in Maleisië, overleden

27 mei 2019

12u44

In Maleisië, op het eiland Borneo, is de laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn gestorven. Dat meldden lokale media. "De neushoorn 'Tam' kreeg al meer dan een week intensieve zorgen door vermoedelijk ouderdomskwaaltjes zoals problemen aan de lever en nieren", zegt John Payne, directeur van de vereniging voor neushoorns in Borneo.

Tam zou naar schatting meer dan dertig jaar oud geworden zijn. Toen hij in 2008 op een palmolieplantage rondzwierf en later naar een beveiligd reservaat werd overgeplaatst, werd zijn leeftijd op minstens twintig jaar geschat.





De gemiddelde levensverwachting ligt bij Sumatraanse neushoorns tussen 35 en 40 jaar. Nu Tam is overleden, rest er nog één overlevende vrouwelijke neushoorn in Maleisië, Iman, aldus lokale media.

Dalende neushoornpopulatie

"De Sumatraanse neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort vanwege stroperij voor de hoorns die gebruikt worden in de traditionele geneeskunde, en door de illegale bezetting van de belangrijke biotoop van de soort", aldus het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Door het krimpende aantal neushoorns, zijn de overblijvende exemplaren zodanig geïsoleerd dat de kans op een ontmoeting klein is, en er amper gepaard wordt. Inspanningen om de neushoornpopulatie in Borneo te doen stijgen, zijn vruchteloos geweest, ondanks samenwerking tussen reservaten in Indonesië en het gebruik van technologieën als in-vitrofertilisatie.