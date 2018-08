"Survival of the laziest": hoe luier, hoe meer kans op overleven AV

22 augustus 2018

12u10

Bron: Phys Org 0 Dieren Heb je vandaag geen zin om uit je luie zetel te komen? Blijf dan vooral liggen. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat luiheid wel eens een zeer vruchtbare strategie kan zijn om te overleven, althans bij weekdieren.

Onderzoekers aan de universiteit van Kansas, de Verenigde Staten, vroegen zich af of er een link bestaat tussen het uitsterven van een diersoort en de energieopname van de organismen die tot die diersoort behoren. Om een antwoord te vormen op die vraag, verrichten de onderzoekers een grootschalige studie naar fossielen, tweekleppige weekdieren en slakken in de Atlantische Oceaan.

Ze analyseerden het metabolisme van zo'n 299 soorten fossielen, tweekleppige weekdieren en slakken. Daaruit bleek dat er een verschil bestaat tussen de soorten weekdieren die de afgelopen vijf miljoen jaar zijn uitgestorven en degene die vandaag nog steeds bestaan. De uitgestorven weekdieren hebben een snellere stofwisseling dan de soorten die nog steeds leven. De uitgestorven dieren namen dus meer energie op en hebben daarom meer kans om uit te sterven.

"Misschien is de beste evolutionaire strategie voor dieren op lange termijn om loom en lui te zijn. Hoe lager de stofwisselingssnelheid is, hoe groter de kans is dat de diersoort waarbij een organisme hoort, zal overleven". Dat zei Bruce Lieberman, professor ecologie en evolutionaire biologie van de universiteit van Oxford. In plaats van de bekende slagzin van Darwin 'survival of the fittest' of 'het overleven van (het nageslacht van) de best aangepaste binnen een populatie', lijkt nu 'survival of the laziest' van kracht.

(lees verder onder de foto)

Beperkte habitat

Naast een snellere stofwisseling hebben soorten met een beperkte habitat meer kans tot uitsterven, dan wanneer een diersoort over een groot gebied is uitgespreid. "Als een diersoort dicht bij elkaar leeft én een snelle stofwisseling heeft, dan is de kans op uitsterven erg groot", aldus Luke Strotz, postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Kansas.

Potentiële voorspeller

Volgens de onderzoekers kan hun werk belangrijk zijn om in de toekomst te voorspellen welke diersoorten op korte termijn zullen uitsterven in het licht van de klimaatverandering. "De stofwisselingssnelheid van organismen is dus een potentiële voorspeller van de mogelijkheid tot uitsterven. Natuurlijk zijn er nog veel andere factoren in het spel".

Ook bij mensen?

"We zien deze resultaten als generaliseerbaar naar andere groepen, althans binnen het maritieme dierenrijk," zei Strotz. "Een volgende stap kan zijn om ons onderzoek uit te breiden naar andere diersoorten, om te zien of het resultaat consistent is. Is dit slechts een weekdierfenomeen of ook generaliseerbaar? Kan het van toepassing zijn op gewervelde dieren? Kan het van toepassing zijn op het land of bij mensen? Wie weet."