"Sommige pinguïns zijn homoseksueel. Zet je erover” ADN

28 juni 2019

17u45

Bron: Belga 10 Dieren "Sommige pinguïns zijn homoseksueel. Zet je erover.” Met die spreuk wil de London Zoo informeren over homoseksualiteit bij dieren. Een banner met dezelfde zin staat sinds deze week in het verblijfspaviljoen van de pinguïns in de Britse hoofdstad. Aanleiding voor de actie is de Pride Parade in Londen van zaterdag 6 juli.

Onder zijn 93 humboldtpinguïns telt de London Zoo verschillende homo-paren.

Een daarvan, Ronnie en Reggie, haalde in 2015 zelfs de krantenkoppen nadat ze een verstoten ei hadden geadopteerd en zich vol overgave bekommerden om het kuiken. De twee zetten alles op alles voor kleine Kyton tot die oud genoeg was om op eigen benen te staan. Ronnie en Reggie zijn nog steeds een gelukkig koppeltje, net als verschillende andere homoseksuele pinguïns in de dierentuin.

Homoseksualiteit komt ook bij vele andere dieren voor, zoals bijvoorbeeld giraffen, geiten en pandaberen. Nog meer informatie over de homoseksuele liefde in het rijk der dieren wil de zoo aan zijn bezoekers verschaffen bij een actiedag volgende vrijdag.