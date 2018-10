'Slechtste boeren van het land' verwaarlozen wéér dieren Tom Vierendeels sam

10 oktober 2018

19u13

Bron: eigen berichtgeving, belga 12 Dieren “Die mensen mogen gerust achter tralies verdwijnen.” Jeroen Tiebout, Adjunct-Kabinetschef Dierenwelzijn, windt er geen doekjes om. Vandaag werden opnieuw bijna tachtig dieren in beslag genomen bij beruchte landbouwers uit Heikruis (Pepingen). Hun advocaat hoopt dat het gezin toch nog een kans krijgt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert furieus op de "recidive dierenbeulen".

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn viel om 10 uur binnen bij de landbouwers in de Eeckhoudstraat in Heikruis. Deze keer werden in totaal een zeventigtal schapen, zes kalkoenen en twee ganzen in beslag genomen. De ellenlange lijst van in beslagnames valt intussen niet meer bij te houden, maar het gaat om honderden tot misschien wel duizend dieren in totaal. De veroordelingen hebben zich de laatste jaren ook opgestapeld.



“De schapen stonden op naam van mijn vader”, zegt een geëmotioneerde Sonia S. “Die zijn er voor de kinderen en om ons weiland te begrazen. We kweken er ook mee en proberen ze te verkopen. Voorts leven we van het kleine pensioen van mijn vader. Drank hebben de dieren ook genoeg.”

Eerdere veroordelingen

Zij en haar man Stefan V. kregen in het verleden al twee keer een levenslang verbod op het houden van dieren. Daarom worden alle dieren op naam van Sonias hoogbejaarde ouders gezet. Dat gebeurde in het verleden ook met koeien, waarvan al honderden in beslag werden genomen. “Maar vee houden we niet meer”, klinkt het. “Wat voor zin heeft het als ze de beesten toch altijd komen ophalen?”

De vader van Sonia kreeg vorig jaar ook nog een verbod om een jaar lang dieren te houden, maar daartegen werd in beroep gegaan. Die zaak moet nog voorkomen. Hij kreeg van het parket intussen de gunst om nog dieren onder voorwaarden te houden tijdens een proefperiode, met mogelijke tussentijdse controles. Zo moeten de dieren voldoende eten en drinken hebben, mogen ze niet vastgebonden worden, moeten de stallen in orde zijn enzovoort. De actie van vandaag betekent dat de landbouwers niet in orde waren met één of meerdere van deze voorwaarden. De eerste vaststelling van dierenverwaarlozing op de boerderij dateert trouwens al van 2005.

Pure dierenverwaarlozing

“Onze dienst blijft die mensen in het oog houden”, zegt Tiebout. “Opnieuw werden overtredingen vastgesteld. Het gaat om pure dierenverwaarlozing. Ze nemen een massa beesten binnen en zijn helemaal niet in orde. Er is proces-verbaal opgesteld en dat gaat terug naar het parket. De boetes voor recidivisten werden verdriedubbeld. Voor ons mogen die mensen gerust achter de tralies. We hopen dat de rechter ook inziet dat die mensen niet geschikt zijn om dieren te houden.”

Meester Hans Deneyer, advocaat van het gezin, wil het zo ver niet laten komen. “Ik begrijp dat die mensen geen honderden kansen kunnen krijgen”, klinkt het. “Maar ik heb nu aan de verantwoordelijke van Dierenwelzijn en de korpschef van de lokale politie gevraagd om samen rond de tafel te gaan zitten en een concreet plan uit te werken. Vooral om hen echt te begeleiden zodat ze hun bedrijf opnieuw op de rails kunnen krijgen. Ik ga ook contact opnemen met 'Hulporganisatie voor Boeren op een Kruispunt'.” Het gezin beraadt zich overigens ook om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen “alle diensten en organisaties die hen al het leven zuur hebben gemaakt”.

Minister boos

"Recidive dierenbeulen komen hier niet meer mee weg onder dit beleid", reageert Vlaams minister Weyts. Hij wijst erop dat de maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost, verdrievoudigd werd tot achttien maanden cel. "Voor dit geval komt deze strafverzwaring, spijtig genoeg, net op tijd. Wie niet horen wil, zal voelen. Zeker wie bij herhaling betrapt wordt. Als het aan mij ligt gaan die mensen naar de gevangenis", aldus Weyts.