"Schrijnende toestanden": gecontesteerde hondenfokkerij in Staden moet sluiten Hans Verbeke

10 oktober 2018

20u38

Bron: eigen berichtgeving 5 Dieren Na een controle door de dienst Dierenwelzijn en de politie heeft de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) in deelgemeente Westrozebeke de hondenfokkerij Puppy for All definitief laten sluiten. Er mogen geen honden meer verhandeld worden en ook een eventuele heropstart werd verboden.

Vanderjeugd kwam ter plaatse nadat hij tijdens de controle een telefoontje kreeg over schrijnende toestanden in de fokkerij. 90 puppy’s en 13 honden ouder dan 6 maanden moeten allemaal weg tegen 1 december. Gebeurt dat niet, dan moeten de zaakvoerders dwangsommen betalen.Een deel van de dieren die ouder zijn dan zes maanden, werd in beslag genomen.

Puppy for All kwam de voorbije jaren al verschillende keren negatief in het nieuws. Vorig jaar in april moest de politie er tussenkomen bij een actie van de Nederlandse Stichting Dierenbemiddeling. Volgens Vanderjeugd is de inrichting gevestigd in landbouwgebied en kan ook dat niet langer getolereerd worden.

