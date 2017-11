"Schapen herkennen Barack Obama en Emma Watson tussen andere foto's" IVI

Bron: BBC, Reuters 2 rv Dit schaap kiest het gezicht van Emma Watson uit twee foto's. Dieren Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge zijn erin geslaagd schapen te trainen om bekende gezichten te herkennen. Zo kozen de dieren het gezicht van onder andere Barack Obama, Emma Watson of Jake Gyllenhaal uit twee foto’s waarbij de andere foto telkens een onbekende persoon was. Dit toont aan dat schapen, net als mensen, beschikken over een gezichtsherkenningsvermogen .

Eerdere studies hadden al aangetoond dat schapen andere schapen én mensen die ze vaak zien, kunnen identificeren. “Wat we ons voor deze studie hebben afgevraagd is of schapen ook iemand kunnen herkennen op foto”, zegt professor Jenny Morton die de studie heeft geleid. “We hebben dus gefocust op de vraag of een dier in staat is om een tweedimensionaal object te herkennen als persoon.”

Het onderzoek

De acht schapen die getraind zijn voor het onderzoek kregen verschillende foto’s te zien op twee computerschermen, één van de foto's was telkens van een bekende persoon. De dieren ontvingen een beloning als ze de bekende persoon konden aanduiden. Tijdens het wetenschappelijk onderzoek kozen de schapen vaker voor het bekende gezicht dan voor het onbekende.

Ander perspectief

Eens was vastgesteld dat de schapen effectief bekende mensen konden herkennen op een foto, gaven de onderzoekers hen een nieuwe taak. Ze wilden nu weten of de dieren ook de bekende gezichten konden herkennen als de foto’s vanuit een andere hoek waren getrokken. Ook bij deze opdracht scoorden de schapen erg goed.

Ten slotte gingen de onderzoekers ook na of de dieren hun eigenaar herkenden op foto. De foto werd willekeurig tussen andere foto’s getoond. Net als bij de vorige opdrachten, zijn de schapen er ook hier in de meeste gevallen in geslaagd om het juiste gezicht aan te duiden.

Gezichtsherkenning

Het onderzoek toont volgens Cambridge University aan dat de dieren een gezichtsherkenningsvermogen hebben dat gelijkaardig is aan dat van apen én mensen. De resultaten van het onderzoek kunnen mogelijk van pas komen in onderzoeken naar neurologische aandoeningen zoals Parkinson.