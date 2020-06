‘s Werelds eenzaamste tuinslak vindt op de valreep een partner en wordt vader van 18 nakomelingen AW

Bron: University of Nottingham 0 Dieren Dit is Jeremy (de bovenste slak), wellicht de beroemdste, maar tot voor kort ook ’s werelds eenzaamste (tuin)slak. Omdat zijn huisje de verkeerde kant opdraaide, was hij allesbehalve populair bij zijn vrouwelijke soortgenootjes. Maar na heel lang zoeken, mag hij zichzelf op de valreep vader noemen van 18 nakomelingen.

Jeremy was een Britse tuinslak van hoge leeftijd. Ongeveer vier jaar geleden veranderde zijn leven voorgoed: hij werd per toeval gevonden door een gepensioneerde wetenschapper die zag dat het huisje van Jeremy niet - zoals bij andere slakken - met de klok mee, maar wel tegen de klok in draaide. De wetenschapper schakelde onmiddellijk de hulp in van collega’s én burgers. Hij wilde immers een vrouwtje vinden voor Jeremy omdat het nageslacht een bijzonder interessant studieobject zou zijn.



Enige probleem? De partner van Jeremy zou ook een huisje moeten hebben dat de verkeerde kant opdraait. De geslachtsdelen van Jeremy zijn gespiegeld, waardoor paren met een ‘normale’ tuinslak onbegonnen werk is. Slakken hebben immers seks door langs elkaar heen te glijden, met twee verschillende huisjes is dat niet mogelijk.

15.000 eitjes

Uiteindelijk werden er twee geschikte kandidaten gevonden: Lefty en Tomeu. Alleen vonden ze elkaar een pak interessanter dan Jeremy, die ze volledig links lieten liggen. Er werden nog een 40-tal andere slakken gevonden met omgekeerde huisjes, waardoor er in drie jaar tijd bijna 15.000 eitjes uit vier verschillende generaties aan slakken voortkwamen. Wetenschappers hadden dus genoeg data voorhanden om het mysterie van de omgekeerde huisjes te ontrafelen.



Maar Jeremy had nog steeds geen vriendinnetje gevonden. En het zag er lange tijd naar uit dat de slak eenzaam zou sterven. Totdat hij net voor zijn dood, toch een partner ontmoette waarmee hij 18 nakomelingen kreeg.

Erfelijk?

Zoals hierboven reeds aangehaald hadden zowel Jeremy als zijn partner een omgekeerd huisje. Hun nakomelingen hebben dat niet. Dat betekent dat het zeldzame verschijnsel niet erfelijk is. “Onze bevindingen tonen aan dat het meestal een zeldzaam ongelukje is en geen erfelijke aandoening,” besluit Angus Davison, hoofdonderzoeker en bioloog aan de University of Nottingham. Dat principe geldt bij tuinslakken, maar niet bij andere slakken. Daar is ‘linkshandigheid’ wél erfelijk. De bevindingen van Davison werden vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.

