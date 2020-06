“Ruim helft schildpaddensoorten bedreigd” YV

Bron: ANP 0 Dieren Meer dan de helft van de 360 schildpaddensoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. Een handelsverbod op in het wild gevangen schildpadden zou kunnen bijdragen aan de bescherming van de dieren, melden 51 deskundigen uit de hele wereld in een studie die dinsdag in het vaktijdschrift Current Biology is gepubliceerd.

“Elk jaar worden wereldwijd honderdduizenden schildpadden gevangen voor de handel, meestal om ze als huisdier te houden of, voornamelijk in Oost-Azië, op te eten”, aldus de Duitse natuurwetenschappelijke vereniging Senckenberg. Zo namen de Mexicaanse autoriteiten in mei 15.000 schildpadden in beslag die naar China zouden worden gesmokkeld. In Madagaskar werden in 2018 binnen enkele maanden ongeveer 18.000 dieren in beslag genomen.

Weinig voortplanting

“Veel soorten schildpadden leven erg lang en leggen weinig eieren. Dat betekent dat juist dergelijke soorten in de kortst mogelijke tijd kunnen worden uitgeroeid door het vangen van geslachtsrijpe vrouwtjes”, verklaart Senckenberg-onderzoeker Uwe Fritz. Als de handel niet wordt verboden of beperkt, zullen tal van schildpaddensoorten de komende jaren onherstelbaar verloren gaan.

Samen met vijftig internationale collega’s stelde Fritz de overzichtsstudie samen over schildpadden wereldwijd. Volgens deze studie vormen schildpadden een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Volgens de wetenschappers zouden fokprogramma’s met daaropvolgend vrijlaten in het wild, bepaalde soorten kunnen helpen. “In ieder geval moet er snel worden gehandeld voordat het te laat is”, benadrukte Fritz.