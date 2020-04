‘Riviermonster’ Spinosaurus, de eerste bekende dinosaurus die in het water leefde Joeri Vlemings

30 april 2020

14u04

Bron: National Geographic 0

Maak kennis met de Spinosaurus aegyptiacus, de eerste dinosaurus waarvan wetenschappers hebben bewezen dat hij in het water leefde. Dat blijkt uit een nieuwe studie in Nature. “De nieuwe ontdekking verandert onze huidige kennis over de diversiteit van dinosauriërs in het algemeen en over de Spinosaurus in het bijzonder”, schrijft National Geographic daarover. Een ‘riviermonster’ noemen ze dit uitgestorven, gigantische roofdier van 15 meter lang, met een krokodillenkop.

De conclusie van het nieuwe onderzoek is dat de Spinosaurus zich tijdens het jagen in het systeem van rivieren dat zijn leefgebied destijds kenmerkte, bediende van een ’staartaangedreven voortbeweging door het water’. Dat dit kon worden aangetoond, is een wetenschappelijke primeur, meldt National Geographic.

Voor het bredere publiek dook de Spinosaurus aegyptiacus voor het eerst op in 2001 in de film ‘Jurassic Park III’. Maar de échte versie van deze dino leefde waarschijnlijk in Noord-Afrika tijdens het Krijt, zo’n 112 tot 93,5 miljoen jaar geleden.

In 2014 leidde paleontoloog en National Geographic-avonturier, dr. Nizar Ibrahim van de universiteit van Detroit Mercy, een team van wetenschappers in de Kem Kem-regio van de Marokkaanse Sahara om er fossiele overblijfselen van de Spinosaurus te onderzoeken. Ze ontdekten dat een volwassen Spinosaurus tot 15 meter kon worden, langer dan de Tyrannosaurus rex. Nog belangrijker: Ibrahim en kornuiten vermoedden ook dat de Spinosaurus een roofdier was dat van water hield.

Maar bewijzen konden ze dat niet, ook niet nadat het skelet van de reusachtige dino was gereconstrueerd. In de vijf daarop volgende jaren verzamelde het wetenschappelijke team nog meer fossielen van het skelet, waaronder “een opmerkelijk complete, vinachtige staart, in staat tot uitgebreide zijwaartse bewegingen en gekenmerkt door extreem lange stekels”.

In 2018 keerden de onderzoekers terug naar de plaats van opgraving in Marokko. Hun bevindingen werden gisteren eindelijk wereldkundig gemaakt. De bizarre Spinosaurus gaat de geschiedenis in als de eerste bekende zwemmende dinosauriër. Daar wijst de “gigantische knokige peddel” op, zoals National Geographic de staart omschrijft. “Deze staart is de meest extreme aanpassing aan het water die we ooit bij een grote dinosaurus zagen.”

