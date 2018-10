‘Reuzenmuizen’ doden kuikens van albatros die daardoor dreigt uit te sterven Redactie

22 oktober 2018

20u33

Bron: ANP, BBC 0 Dieren Reuzenmuizen eten de kuikens van de Tristan Albatros op het eiland Gough op. De muizen kwamen er toevallig terecht en kennen geen natuurlijke vijanden op het eiland. Dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de albatrossoort er uitsterft.

De muizen kwamen zo’n honderd jaar geleden op het eiland Gough, in de Zuidelijke Atlantische Oceaan, terecht. Ze werden per ongeluk meegenomen door scheepslui. Een gebrek aan natuurlijke vijanden maakt dat de muizen enorm gegroeid zijn, soms tot anderhalf keer de grootte van een normale huismuis.

Daardoor vormen de muizen nu een bedreiging voor de kuikens van de Tristan Albatros op het eiland. Dat meldt de BBC, op basis van een studie van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). De muizen hebben zichzelf blijkbaar aangeleerd om de eieren en kuikens te eten van de miljoenen vogels die op het eiland verblijven. Jaarlijks zouden ze twee miljoen eieren en kuikens eten.

Het is misschien moeilijk te geloven dat een muis van 30 gram een kuiken van 10 kilo kan doden, maar het gebeurt. Op videobeelden is te zien dat de muizen in groepen het vlees van de kuikens eten (zie filmpje). De beelden laten zien hoe de kuikens vaak dagenlang lijden voordat de open wonden tot hun dood leiden.

Uitsterven

Volgens de studie zal zonder actie onder meer de bedreigde Tristan Albatros waarschijnlijk uitsterven. Ook andere albatrossen, gorzen en stormvogels worden bedreigd door de roofmuizen. Het probleem is dat er elk halfjaar een nieuwe generatie muizen passeert, waardoor ze zich onwaarschijnlijk snel hebben kunnen aanpassen. Albatrossen spenderen de eerste tien jaar van hun leven echter op zee. Pas erna planten ze zich voort. Bovendien leggen ze maar één keer om de twee jaar een ei. Daardoor verloopt het evolutieproces veel trager en kunnen ze zich minder makkelijk aanpassen.

Inmiddels hebben de RSPB en de regering van Tristan da Cunha, waar Gough onder valt, samen met internationale partners een programma ontwikkeld om de muizen in 2020 uit te roeien en het bloedbad onder de vogels voor eens en altijd te stoppen.

Bekijk hier hoe muizen de kuikens aanvallen. Opgelet, deze beelden kunnen aanstootgevend zijn voor sommigen.

