'Redding' van paard leidt tot stortvloed aan reacties Annerieke van der Krift

05 maart 2018

17u49

De redding van een paard uit het natuurgebied Oostvaarderplassen in de Nederlandse provincie Lelystad leidt t ot een stortvloed aan boze reacties. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers van de Dierenambulance samen met omstanders het paard uit het water helpen. De manier waarop dat gebeurde, lokt wrevel uit. "Iemand trekt aan de achterbenen van het paard, ze had wel doodgetrapt kunnen worden."

Medewerkers van de Dieren SOS Dierenambulance verdedigen zich: "De nood was hoog, iedere seconde telde". De omstanders die het dier uit het water helpen, zijn lang bezig om het paard op het droge te krijgen. "De plek was niet toegankelijk voor publiek", schrijft de Dierenambulance op hun Facebookpagina.

Een kleine duizend mensen demonstreerden gisteren tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de zogeheten grote grazers in het natuurgebied. In de winter gaan in het gebied veel dieren dood omdat ze niet worden bijgevoerd. Dat leidde deze koudeperiode tot maatschappelijke onrust. De provincie Lelystad besloot daarom de dieren toch extra eten te geven tot eind deze maand. De actievoerders, die zich hadden verzameld op een stuk grond langs een dijk, willen echter niet dat "het probleem elk jaar terugkeert". Er waren toespraken, protestborden met teksten als 'voorkom dierenleed' en een aantal demonstranten had hooi meegenomen.

Volgens de betrokkenen was het paard te zwak om zichzelf uit het water te krijgen. "Een feit is dat het paard gestorven was als deze mensen niet aanwezig waren geweest voor de demonstratie. Wij zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen."

Doodgetrapt

Niels Dorland, woordvoerder van de Nederlandse Dierenbescherming, verbaast zich over de video. "Ik snap heel goed alle emoties, maar in zo'n situatie moet je echt de autoriteiten waarschuwen", zegt Dorland. "Ik verbaas me vooral over de onervarenheid van de omstanders. Iemand trekt aan de achterbenen van het paard, ze had wel doodgetrapt kunnen worden."

Ook Ed Webers die als inspecteur voor de Dierenbescherming werkt, heeft de video gezien. "Laat ik voorop stellen dat deze mensen het paard met alle goede bedoelingen willen helpen", zegt Webers. "Dat is echt duidelijk. Maar dit is een semi-wild paard dat weinig contact heeft met mensen. Je moet in eerste instantie (overheidsinstantie) Staatsbosbeheer bellen, of zelfs 112 zodat de brandweer kan assisteren. Maar ga niet zelf aan de gang. Er wordt aan het hoofd, de staart en aan de achterbenen getrokken. Dit is echt gevaarlijk."

De inspecteur begrijpt goed dat de video veel emoties losmaakt. "Ik zeg niet dat ze niks hadden moeten doen, wie weet had het paard het anders inderdaad niet overleefd. Maar haal de autoriteiten erbij. Voor de mensen is het gevaarlijk, voor het paard is het nu ook een hoop stress."