"Misschien zet deze foto automobilisten wel aan het denken" Karen Van Eyken

18u09

Bron: The Independent 0 Facebook/Sarah Simmons De pony's staan verdrietig naar hun soortgenoot te kijken die werd gedood in een verkeersongeval. Dieren Het is een hartbrekend beeld. Een kuddy pony's waakt bij een overleden soortgenoot langs een weg in het nationaal park New Forest in Zuid-Engeland. De Britse dierenarts Sarah Simmons deelde een foto van het aangrijpende tafereel op social media en maande automobilisten aan om hun snelheid te matigen.

"Het brak mijn hart om te zien dat er weer een pony is overleden op deze baan. En nog meer dat zijn 'vriendjes' langs de kant van de weg stonden te treuren", schreef ze.

Het dier was op 8 januari in de late namiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval. In het nationaal park mogen de pony's vrij rondlopen.

De eigenares van het dode dier, Cathy Stride, vertelde aan de Britse krant The Independent dat ze het lichaam van het slachtoffer pas de volgende dag konden weghalen bij gebrek aan daglicht.

De rest van de kudde, waaronder de moeder en de halfzus van de omgekomen pony met de naam 'Hazelhill Scrap' bleven de hele nacht in de buurt. "Ze waren duidelijk bedroefd en ontredderd", meende Stride. "Deze dieren hebben echt gevoelens."

Het was al haar derde pony die op deze baan het leven liet. "Misschien zet deze foto de automobilisten wel aan het denken", hoopte ze.