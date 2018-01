"Mannelijke" gier Harold legt na 25 jaar plots een ei lva

27 januari 2018

03u35

Bron: BBC 1 Dieren Harold, een 25-jarige vale gier uit het vogelreservaat Eagle Heights in het Engelse Kent, verraste iedereen toen ze plots een ei legde. Het personeel dat al sinds haar komst in de veronderstelling was dat Harold een man was gaat er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze een partner vindt.

De enige manier om het geslacht van een vale gier te weten te komen is door een DNA-test, die in dit geval werd uitgevoerd in Tenerife in Spanje toen Harold nog een kuiken was. De testresultaten zijn slechts 80% accuraat en volgens Jonathan Ames van Eagle Heights was de test in die tijd nog minder betrouwbaar.

Nooit eerder hadden ze getwijfeld over het resultaat, aangezien dit het eerste ei is van Harold, die voor het eerst zijn winter in het reservaat doorbrengt in plaats van in roofvogelshows op te treden. Het is zeer zeldzaam dat een vale gier een ei legt in gevangenschap.

"Het zal wel wat verwarrend worden voor Harold om mannelijke gieren te ontmoeten, aangezien ze eigenlijk al haar hele leven met mensen heeft doorgebracht, maar het is zo'n goed nieuws", zegt een enthousiaste Ames.

De baas van het reservaat vertelt ook dat de vogel een echte beroemdheid is. "Harold staat ondertussen bekend als de eerste roofvogel met hoogtevrees. Het heeft lang geduurd vooraleer ze vloog en zelfs nu blijft ze het liefst laag bij de grond."