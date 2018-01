"Heilige graal" Afrikaanse dino's ontdekt: soort toont verwantschap met die in Europa Joeri Vlemings

30 januari 2018

11u52

Bron: BBC 1 Dieren Een spectaculaire ontdekking in de Egyptische woestijn werpt een nieuw licht op de geschiedenis van de dinosauriërs in Afrika. Het betreft een heel goed bewaard dinoskelet van zo'n 80 miljoen jaar oud, wat uiterst zeldzaam is. Matt Lamanna, een van de onderzoekers, is zo enthousiast dat hij het over de heilige graal heeft.

Het gaat om de Mansourasaurus shahinae, een Sauropoda, opgegraven tijdens een expeditie van de universiteit van Mansoura in 2013. De vondst "is de meest volledig geconserveerde, op het land levende gewervelde" uit het einde van het Krijt die ooit gevonden werd op het Afrikaanse vasteland, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Nature. De gigantische herbivoor met lange nek mat tien meter en woog 5,5 ton. Of plastisch uitgedrukt: zo groot als een bus, zo zwaar als een olifant.

Het einde van het Krijt - zo'n 94 tot 66 miljoen jaar geleden - valt samen met het vermoedelijke einde van de dino's. Fossielen uit die periode zijn in Afrika extreem zeldzaam, zegt Lamanna, wiens mond naar eigen zeggen "tot op de grond viel" toen hij de foto's ervan voor het eerst zag.

Verbinding Afrika-Europa

In datzelfde tijdperk begon het supercontinent Pangea - de aarde was in de beginperiode van de dino's één grote landmassa - uit elkaar te vallen. De prehistorische continenten dreven uit elkaar om uiteindelijk de vorm aan te nemen zoals we die vandaag kennen. Het is niet duidelijk op welke manier Afrika en Eurazië in die tijd al dan niet met elkaar verbonden bleven, noch in hoeverre Afrikaanse dieren werden afgesneden van hun buren om zich verder apart te ontwikkelen. Maar de verwantschap van de Mansourasaurus met Europese en Aziatische soortgenoten - eerder dan met dino's in Zuid-Amerika of elders in Afrika - wijst er nu voor het eerst op dat de landdieren zich tot het einde van hun bestaan vrij konden bewegen tussen Europa en Noord-Afrika.

Dr. Philip Mannion van het Imperial College in Londen zegt aan de BBC: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het suggereert dat Afrika het potentieel heeft om een nog veel rijker fossielenbestand bloot te leggen".