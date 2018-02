"Denk aan de otter!": milieu-organisatie brengt wel heel speciale condooms uit TK

13 februari 2018

11u27

Bron: TIME.com 0 Dieren Morgen is het Valentijnsdag, en dan hebben heel wat mensen een date op de planning staan. Bij sommigen zal die date overgaan in een stomende nacht, en dat is volgens het Center for Biological Diversity hét moment om aan otters te denken. Qué?

'Before it gets any hotter, remember the sea otter' en 'Wrap with care, save the polar bear'. De slogans op de condooms van de milieu-organisatie zijn op zijn zachtst gezegd ongewoon. Maar het centrum heeft een goed excuus om je tijdens de seks aan dieren te laten denken: ze willen duidelijk maken dat de razendsnelle groei van onze populatie een negatief effect heeft op het leven van wilde dieren.

Met andere woorden: veilige seks zorgt niet alleen voor een kleinere kans op soa's (en baby's), maar je helpt er indirect ook het milieu mee. Het centrum zal de condooms dan ook gratis uitdelen in het San Diego Natural History Museum. Daar vinden ze het een toffe actie. "De verpakking legt de nadruk op een dringend probleem, en de inhoud geeft meteen ook de oplossing ervoor." Hier zijn de grappige condooms niet verkrijgbaar, maar dat wil niet zeggen dat je het principe niet kan toepassen.