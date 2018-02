'Probleemwolf' gedood in Duitsland EB

02 februari 2018

18u03

Bron: DPA, ANP 0 Dieren Voor de tweede keer is in Duitsland een 'probleemwolf' doodgeschoten. Het ging om een wolf in de deelstaat Saksen die in december twee honden had doodgebeten en diverse keren gevaarlijk dichtbij mensen was gekomen.

De wolf is een streng beschermd dier in Duitsland, maar bij hoge uitzondering wordt toestemming gegeven een dier af te maken. Dat gebeurt als er gevaar is voor de bevolking of er grote economische schade dreigt.

In april 2016 werd ook al een 'probleemwolf' op de korrel genomen. Deze Kurti had in Nedersaksen de aandacht getrokken doordat hij mensen tot op enkele meters was genaderd en een aangelijnde hond had gebeten.