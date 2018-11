“Plotse sterfte 1 miljoen Zuid-Afrikaanse bijen door fipronil”

kv

27 november 2018

00u10

Bron: BBC, UPI 0 Dieren In de omgeving van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn minstens één miljoen bijen gestorven, vermoedelijk nadat ze in aanraking kwamen met het pesticide fipronil dat wordt ingezet door wijnboeren.

Brendan Ashley-Cooper, vice-president van de bijenvereniging van Westkaap, verloor één à anderhalf miljoen bijen verspreid over 100 bijenkorven. Het gaat om 35 à 40 procent van zijn bijenkorven in de getroffen regio. Ook andere imkers uit de streek werden getroffen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe groot hun verlies precies is.

Volgens Ashley-Cooper is de massale bijensterfte het gevolg van het gebruik van fipronil. Zuid-Afrikaanse wijnboeren gebruiken fipronil al langer om mierenplagen onder controle te krijgen, maar het is de eerste keer dat het middel vermoedelijk aan de oorzaak ligt van bijensterfte, zegt hij.

“Een week geleden kregen we oproepen binnen van bijenhouders die dode bijen voor hun korven vonden”, vertelt hij. Volgens de man zal er een kleine, maar voelbare impact op de honingproductie zijn. “Sommige tantes en nonkels zullen het deze kerst zonder honing moeten doen”, klinkt het.

Verboden in Frankrijk

Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er ook een eventuele andere oorzaak kan zijn. Ook in Europa zou fipronil verantwoordelijk zijn voor de dood van miljoenen honingbijen. Het gebruik ervan werd in 2013 ernstig aan banden gelegd. In Frankrijk, de tweede grootste wijnproducent ter wereld, werd fipronil al in 2004 uit de handel genomen omdat het middel vermoedelijk gevaarlijk was voor bijen.

Fipronilcrisis

Vorig jaar brak in 45 landen, waaronder ook België, de fipronilcrisis uit toen bleek dat kippeneieren besmet waren met fipronil. Dat middel, dat dient voor de bestrijding van vlooien, luizen en teken, is in de Europese Unie verboden voor gebruik bij dieren voor menselijke consumptie, zoals kippen.