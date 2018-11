‘Op slag verliefde’ man steelt stokstaartje uit dierentuin David van der Heeden

14 november 2018

13u06

Bron: AD.nl 0 Dieren De Australische Jesse Ray Hooker was op slag verliefd toen een piepklein stokstaartje op hem af liep in de zoo van Perth. Het diertje, amper een maand oud, was zo onweerstaanbaar dat hij het oppakte en in zijn tas stopte.

De Perth Zoo stond in september net op het punt de nieuwbakken parkbewoner aan het grote publiek te tonen, toen de verdwijning van het kleintje aan het licht kwam. Geschrokken verzorgers dachten aanvankelijk dat het mangoestje, dat zelf uit zijn nestdoos was geklommen, door een roofvogel was gegrepen. Ook de mogelijkheid dat iemand het stokstaartje had gestolen, werd niet uitgesloten.



De diefstal van het nog naamloze beestje werd een zaak van nationale omvang. Wie was er zo brutaal? Na twee dagen speuren vonden agenten de pluizenbol in een huis in het 130 kilometer verderop gelegen Beverley. De 23-jarige Jesse Ray Hooker en even oude vriendin Aimee Cummins, die samen de dierentuin hadden bezocht, werden aangeklaagd. Hooker zou de roof hebben gepleegd, terwijl Cummins ervan afwist.

Harde muziek om gekrijs te dempen

Volgens Hookers advocaat, Chad Silver, werd zijn cliënt ‘op slag verliefd’ toen het aandoenlijke stokstaartje op hem afrende. Tijdens de rit naar huis draaide de gauwdief harde muziek om het hartverscheurende gekrijs van het diertje in de koeltas te overstemmen. Liefje Cummins wist op dat moment nog van niets. Pas na een snelle hap bij McDonald’s vertelde Hooker zijn vriendin wat hij had gedaan.



Het stel, dat al vier honden en een kat heeft, besloot het stokstaartjong stiekem mee naar huis te nemen. In het kleine Beverley, met slechts 1.700 inwoners, blijkt het onmogelijk het nieuwe huisdier stil te houden. Hooker stond net op het punt om het beestje terug te brengen - zo stelt zijn raadsman - toen de politie aanbelde. “Door de eenvoud van het misdrijf was de politie het stokstaartje snel op het spoor”, aldus de jurist.

Moedwillig verborgen

Volgens de aanklager lag het allemaal minder simpel. Hooker zou zijn buit moedwillig hebben verborgen, ook nadat de dierentuin via de media vroeg het beestje terug te brengen. Rechter Brian Gluestein omschreef Hookers daad als ‘zeer opzettelijk’ en stelde dat er weinig aandacht voor het welzijn van het stokstaartje is geweest. Het feit dat de schuldbewuste dief een excuusbrief naar de zoo stuurde, deed daar weinig aan af.



“Een stokstaartje is een zeer geliefd dier bij dierentuinbezoekers”, stelde de rechter. “Het was op dat moment een groot verlies voor de dierentuin en de samenleving.” Hooker bekende schuld en werd veroordeeld tot een boete van 4.000 Australische dollar, zo’n 2.500 euro.

Weer veilig thuis

De dierentuin zegt de dief excuses op prijs te stellen. Van zijn aanbod om vrijwilligerswerk te komen doen, wordt geen gebruik gemaakt. Vriendin Cummins staat in januari voor de rechter en zal zich dan moeten verantwoorden voor heling. Gisteren werd ook nog een derde verdachte opgepakt wegens het bezit van het gestolen diertje. De 31-jarige vrouw staat volgende maand in de beklaagdenbank.



Het stokstaartje is inmiddels weer veilig thuis. Even waren de verzorgers bang dat hij door zijn soortgenoten verstoten zou worden, maar hij werd liefdevol opgenomen in de groep. Het diert heeft inmiddels een toepasselijk naam gekregen: Salama, dat ‘veilig’ betekent in het Oost-Afrikaanse Swahili. “Ons stokstaartje doet het prima, hij groeit hard en weegt al 500 gram”, laat de dierentuin trots weten.

