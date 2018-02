"Onbekende man vergiftigde mijn hond met een koekje tijdens wandeling" Redactie

21 februari 2018

20u50

Bron: TVL 17 Dieren Op een veld in Vlijtingen, bij Riemst, werd afgelopen zondag een hond vergiftigd door een onbekende man die het dier een koekje gaf. Maurice Lejeune, het baasje van de hond, roept op tot waakzaamheid.

Lejeune ging zondagochtend wandelen met zijn tien maanden oude hond. In een veld gaf een man de hond een koekje, waarna de man snel wegwandelde. Pas enkele uren later kwam Lejeune erachter dat het koekje vergiftigd was, meldt TV Limburg.

"Rond halfelf begon de hond over te geven. 's Avonds zijn we anderhalf uur weg geweest, toen we thuiskwamen lag de hond voor dood in huis".

Lejeune omschrijft de onbekende als een man tussen de 50 en 60 jaar oud, met een slank postuur en weinig grijs-blond haar. "Ik ga nu nog altijd wandelen op die plek, om te zien of die man daar nog komt. Wat ik ga doen als ik hem tegenkom, weet ik niet".