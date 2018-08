"Nieuwe wolf vormt koppel met Naya": kleine wolfjes op komst volgend jaar? Nieuwe wolf actief in Vlaanderen: negen schapen gedood KVE Gunter Van Stappen Delphine Vandenabeele

Bron: Belga, VTM NIEUWS 130 Dieren Afgelopen week zijn er in ons land in totaal negen schapen doodgebeten. Oorspronkelijk werd gedacht dat het mogelijk om het werk van wolvin Naya zou gaan, maar nu blijkt het om een andere wolf te gaan. Dat bevestigt het Agentschap Natuur en Bos aan VTM NIEUWS. Volgens hen zouden de wolven zelfs een koppel vormen.

In de buurt van twee Limburgse natuurgebieden - Bosland en het militair domein Kamp van Beverlo - zijn sinds vorige week negen schapen gedood. Vermoedelijk werden ze door een wolf gedood. "Zo goed als zeker is dit door een wolf gebeurd. Honderd procent zeker zijn we pas na de resultaten van de DNA-stalen", zegt Marie-Laure Vanwanseele. "Maar het gaat zeker niet om het werk van Naya."

De eerste melding van dode schapen kwam begin vorige week uit een kudde in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. In totaal ging het om vier dieren. De schapen zaten nochtans achter een raster met elektriciteit. Maar door de droogte was de spanning te laag. Her en der was het rooster ook in minder goede staat. In de onmiddellijke omgeving werd inmiddels nog een ander schaap, niet van deze kudde, gevonden dat al wat langer dood was. Zaterdag zijn wat verder nog eens vier dode schapen aangetroffen. Het zijn de eerste dode schapen door een wolf sinds maanden.

Twee wolven actief

Intussen is volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) duidelijk dat buiten wolvin Naya ook een andere wolf actief is in de regio. Dat is duidelijk geworden na analyse van beelden van een wildcamera in de buurt van de schade. "Onze vermoedens dat er nog een andere wolf is, zijn bevestigd", zegt INBO-woordvoerder Koen Van Muylem. Maar ook Naya is nog in de buurt. Twee weken geleden nog maar werd de wolvin op beelden waargenomen.

Volgens het Agentschap Natuur en Bos valt uit het gedrag van de wolven af te leiden dat de dieren een koppel vormen. De kans is dan ook reëel dat we in het voorjaar van 2019 kleine wolfjes kunnen verwachten.

Wolvin Naya stak op 2 januari vanuit Nederland de grens over naar ons land. Een tweede wolf, die in Limburg was opgedoken, kwam zondag 11 maart om het leven na een aanrijding met een auto in Opoeteren. Het gaat dus om een derde wolf in ons land.