“Niet uitgesloten dat vierde wolf nog aanwezig is in Limburg" ttr

02 oktober 2019

11u44

Bron: belga 0 Dieren Welkom Wolf is er niet zeker van dat de vierde wolf waarvan in het voorjaar sporen werden gevonden in Limburg ons land is doorgetrokken. Afgevaardigd bestuurder Jan Loos zegt dat er sindsdien regelmatig waarnemingen binnenkomen van mensen die een wolf denken te hebben gezien, onder meer gisteren nog.

Vlaanderen kende tot nu toe met het wolvenkoppel Naya en Gust en wolf Roger drie wolven. Die laatste werd in maart vorig jaar doodgereden, en maandag maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat Naya vermoedelijk gedood werd door professionelen. Ook van haar welpen, die 4,5 maanden zouden zijn, is nog steeds geen spoor.

Volgens het Instituut Natuur- en Bosonderzoek was er in het voorjaar sprake van een vierde wolf in Limburg. In zijn wolvenspecial van oktober meldde het onderzoekscentrum dat in april wolvenuitwerpselen van enkele weken oud werden gevonden in Lanaken. "Wegens de grote afstand tussen de vondst in Lanaken en de home range van het gevestigde wolvenpaar kunnen we besluiten dat er op zijn minst tijdelijk een andere wolf dan Naya en August in Limburg rondliep in het voorbije jaar", staat er te lezen.

Waarnemingen

Welkom Wolf acht het niet onmogelijk dat de wolf nog altijd aanwezig is, gezien de vele ernstige waarnemingen in het zuidelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. "De beste waarneming dateert van slechts enkele weken geleden, de recentste van gisteren. Maar ook in de zomermaanden waren er al zichtwaarnemingen. Eén en ander zou betekenen dat het mystery dier nog steeds aanwezig is", klinkt het vandaag in een persbericht, waarin ook wordt opgeroepen om waarnemingen te blijven melden via hun meldpunt.

Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum loven samen 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de effectieve veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de dood van wolvin Naya en haar kroost. Bij Paul Van Daele, de directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, werd vandaag vernomen dat er al veel aanmoedigingen binnenkwamen, maar nog geen concrete tips.

Bekijk ook:

Laatste beelden van drachtige Naya vrijgegeven