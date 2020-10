“Negen op de tien Europeanen willen verbod op onverdoofd slachten” jv

13 oktober 2020

07u38

Bron: belga 12 Dieren Negen op de tien Europeanen zijn voorstander van verplichte verdoving voor het slachten van dieren, zonder uitzondering vanwege religieuze motieven. Dat blijkt uit een grote opiniepeiling bij meer dan 23.000 volwassenen in 24 Europese landen. Dat meldt dierenrechtenorganisatie GAIA.

De resultaten van de peiling zijn opvallend, zeker nadat een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) het Vlaamse verbod begin september in strijd had verklaard met het Europees recht. "Als het HvJ-EU in zijn arrest (dat tegen eind dit jaar verwacht wordt, red.) de advocaat-generaal volgt, dan zullen verschillende Europese lidstaten, waaronder België, hun progressieve wetgeving bij het huisvuil moeten zetten", zegt Michel Vandenbosch van GAIA.

Volgens de opiniepeiling vindt 87 procent van de Europeanen dat de EU moet eisen dieren te verdoven vooraleer ze te slachten, ook bij religieuze motieven. 92 procent vindt dat de lidstaten bijkomende maatregelen moeten treffen die hogere dierenwelzijnsnormen garanderen.

Opvallend: 58 procent van de ondervraagde moslims en 62 procent van de ondervraagde joden is het ermee eens dat de dieren verdoofd moeten worden vooraleer ze te slachten.